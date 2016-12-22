ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,28 65,65 EUR Нал. 77,74 75,99 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6321,60 +88,00 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Отказавшая жить на прожиточный минимум министр за год заработала ₽2,2 млн
Лента новостей
Отказавшая жить на прожиточный минимум министр за год заработала ₽2,2 млн 02:04, Политика Освобожденный из тюрьмы американский пастор вылетел из Турции 02:04, Политика Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат» 01:31, Общество Посол России в США заявил о желании прекратить «визовую войну» 01:14, Политика Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы 00:48, Бизнес СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты 00:24, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 00:22, РБК и Lenovo Кадыров рассказал о взаимопонимании между Тимати и Нурмагомедовым 00:20, Общество Хорватия и Англия сыграли нулевую ничью в Лиге наций 00:17, Спорт УПЦ Киевского и Московского патриархатов обсудили недопустимость насилия 12 окт, 23:58, Политика Посол России рассказал о беспокойстве из-за ядерных ракет КНДР 12 окт, 23:31, Политика CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия 12 окт, 23:27, Политика Клубный дом: кто покупает люкс, комфорт и приватность 12 окт, 23:13, РБК и Элитная недвижимость Турция заявила о независимости своего суда после освобождения пастора 12 окт, 22:59, Политика В Нигерии 19 человек погибли из-за пожара на нефтепроводе 12 окт, 22:58, Общество Путин обсудил с Совбезом получение украинской церковью автокефалии 12 окт, 22:27, Политика Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс. 12 окт, 22:19, Политика Игра для любителей путешествий: друг на все города 12 окт, 22:02, РБК и Билайн В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране 12 окт, 21:48, Экономика Лига наций по футболу. Хорватия — Англия. Онлайн 12 окт, 21:45, Спорт Штат Вашингтон отказался от смертной казни 12 окт, 21:40, Общество Семи российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Белоруссию 12 окт, 21:25, Общество Белый дом насчитал 289 «побед» за два года работы администрации Трампа 12 окт, 21:14, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 12 окт, 21:00, РБК и Schneider Electric ​Как прошла 20-я выставка PIR Expo в сфере HoReCa​ 12 окт, 20:55, Пресс-релизы В «Роскосмосе» рассказали о запасах продуктов и кислорода на МКС 12 окт, 20:55, Технологии и медиа Лукашенко угостил Путина блинами и драниками 12 окт, 20:45, Политика L’Equipe узнал о ставке руководителя «Црвены Звезды» на поражение от ПСЖ 12 окт, 20:35, Спорт
Отказавшая жить на прожиточный минимум министр за год заработала ₽2,2 млн
Политика, 02:04
0
Отказавшая жить на прожиточный минимум министр за год заработала ₽2,2 млн

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после высказываний о прожиточном минимуме, в 2017 году задекларировала доход на сумму 2,29 млн руб., следует из данных на сайте регионального правительства.

Помимо указанной суммы в ее декларации указаны приусадебный земельный участок площадью 338 кв. м и жилой дом, площадью 171,9 кв. м. Также в ее пользовании находилась квартира площадью 46,5 кв. м.

Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили
Политика

В пятницу, 12 октября Соколова рассказала, что считает нормальным прожиточный минимум для пенсионеров. По ее словам, «для минимальных физиологических потребностей» достаточно 3,5 тыс. руб. В частности, Соколова заявила, что в прожиточный минимум можно уложиться, если использовать сезонные фрукты и овощи. «Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!», — добавила она. При этом чиновница сказала, что ей самой на такой рацион «не позволит» перейти статус министра.

Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс.
Политика

Такие высказывания она допустила в споре с депутатом городского заксобрания Николаем Бондаренко, который заявил, что в Саратовской области очень низкий прожиточный минимум для пенсионеров — эта сумма там составляет 7176 руб.

Позже глава области Валерий Радаев уволил Соколову, назвав ее отношение к данному вопросу «недопустимым для руководителя регионального министерства».

 

Теги: Саратовская область , Министр
Главное
CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия Политика
Материалы по теме
Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс. Политика
Саратовскому министру нашли замену после спора о прожиточном минимуме Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter