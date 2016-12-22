Отказавшая жить на прожиточный минимум министр за год заработала ₽2,2 млн

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после высказываний о прожиточном минимуме, в 2017 году задекларировала доход на сумму 2,29 млн руб., следует из данных на сайте регионального правительства.

Помимо указанной суммы в ее декларации указаны приусадебный земельный участок площадью 338 кв. м и жилой дом, площадью 171,9 кв. м. Также в ее пользовании находилась квартира площадью 46,5 кв. м.

В пятницу, 12 октября Соколова рассказала, что считает нормальным прожиточный минимум для пенсионеров. По ее словам, «для минимальных физиологических потребностей» достаточно 3,5 тыс. руб. В частности, Соколова заявила, что в прожиточный минимум можно уложиться, если использовать сезонные фрукты и овощи. «Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!», — добавила она. При этом чиновница сказала, что ей самой на такой рацион «не позволит» перейти статус министра.

Такие высказывания она допустила в споре с депутатом городского заксобрания Николаем Бондаренко, который заявил, что в Саратовской области очень низкий прожиточный минимум для пенсионеров — эта сумма там составляет 7176 руб.

Позже глава области Валерий Радаев уволил Соколову, назвав ее отношение к данному вопросу «недопустимым для руководителя регионального министерства».



