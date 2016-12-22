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Поживший на ₽3,5 тыс. депутат назвал прожиточный минимум геноцидом
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Поживший на ₽3,5 тыс. депутат назвал прожиточный минимум геноцидом
Политика, 11:30
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Поживший на ₽3,5 тыс. депутат назвал прожиточный минимум геноцидом

Решивший питаться на 3,5 тыс. руб. депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко в разговоре РБК высказал мнение, что подобная «диета» подразумевает только низкое качество продуктов и недоедание.

«Экспериментом это неправильно называть, потому что для десятков миллионов человек это является нормой, они живут в самой глубокой нищете. То, что это проблема, что это необходимо менять, — абсолютно устоявшийся факт», — заявил он.

По словам Бондаренко, подобная диета может говорить о двух вещах — «либо это потребление очень низкокачественных продуктов в силу того, что они дешевые, либо это недоедание». «Такую политику, кроме как геноцидом, назвать нельзя», — добавил он.

По словам депутата, медицинское обследование он проходил до перехода на такую диету, придерживаться которой он начал 23 октября. По окончании он планирует посетить врача повторно. «Я только поначалу сдавал [анализы] — все в пределах нормы», — подчеркнул он.

Бондаренко заявил, что его инициатива была поддержана коллегами по фракции КПРФ. «Что касается моих оппонентов — депутатов «Единой России» и всевозможных провластных структур, они хихикают, смотрят на это с сарказмом. Они пытаются обелить, оправдать свою позицию, они же голосуют за все это», — добавил он.

Депутат полагает, что в регионах прожиточный минимум нужно увеличивать до 20 тыс. руб., а потребительскую корзину — до 10 тыс. руб. В столице эти суммы, по словам чиновника, должны быть выше, но назвать конкретную цифру в разговоре с РБК затруднился. «Жизнь в Москве объективно дороже. Я не могу точно сказать, потому что я в Москве бываю крайне редко», — пояснил Бондаренко.

12 октября депутат Николай Бондаренко отреагировал на отставку министра занятости, труда и миграции региона Натальи Соколовой, заявив о желании провести эксперимент с проживанием на 3,5 тыс. руб. Ранее Соколова заявила, что считает нормальным прожиточный минимум пенсионера. Сама же она отказалась жить с такими расходами, объяснив свое решение «статусом».

Теги: Саратовская область , Министр , эксперимент , прожиточный минимум
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