В Саратовской думе одобрили идеи экс-министра по прожиточному минимуму

Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по социальной политике поддержали проект закона об увеличении прожиточного минимума в 2019 году на 288 руб., как ранее предлагала ушедшая в отставку после скандала региональный министр труда и занятости Наталья Соколова. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

«На заседании обсудили проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в целом по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», — говорится в сообщении.

В документе предлагается увеличить в следующем году показатель прожиточного минимума на 3,6% или на 288 руб., до 8 278 руб.

В пресс-службе отметили, что величина прожиточного минимума пенсионеров определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты.

Как заявила на заседании и.о. министра труда и занятости по области Наталия Кривицкая, все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированные в данном периоде.

Предыдущая министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова ушла с занимаемой должности 12 октября после того, как она публично поспорила с местным депутатом Николаем Бондаренко. Министр заявила, что прожиточный минимум для пенсионеров находится на удовлетворительном уровне. По ее словам, 3,5 тыс. руб. в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Соколова предложила повысить прожиточный минимум на 288 руб., депутаты — на 500 руб.

Видео: РБК

В споре с депутатом Соколова заявила, что в прожиточный минимум можно уложиться, если использовать сезонные фрукты и овощи. «Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!» — добавила она. При этом она сказала, что ей самой на такой рацион «не позволит» перейти статус министра.