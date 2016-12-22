Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault

Исполнительный директор автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер. Об этом сообщает France Info.

«Нужно как можно быстрее утвердить временное руководство», — сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что формально власти Франции не требуют увольнения Гона, однако тот «более не в состоянии руководить группой».

Карлос Гон был арестован 19 ноября в Токио по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Согласно данным, полученным Nissan в ходе внутреннего расследования, Гон, а также директор компании Грег Келли занижали суммы своих вознаграждений в отчетах для Токийской фондовой биржи. В руководство концерна было внесено предложение о «немедленном» снятии с должностей обоих менеджеров.

Акции компании Renault упали на Парижской бирже почти на 15% на фоне ареста Карлоса Гона. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября акции Nissan потеряли в цене более 5,4%, что является максимумом за последние 2,5 года.

