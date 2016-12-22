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В Nissan раскрыли детали расследования против гендиректора альянса
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В Nissan раскрыли детали расследования против гендиректора альянса
Бизнес, 14:30
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В Nissan раскрыли детали расследования против гендиректора альянса

Председателя совета директоров и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в указании заниженных доходов. Об этом сообщается на сайте Nissan.

Автоконцерн в течение последних нескольких месяцев проводил внутреннее расследование. Оно показало, что Гон, а также директор компании Грег Келли занижали суммы своих вознаграждений в отчетах для Токийской фондовой биржи. Расследование показало, что Гон использовал активы компании в личных целях, а Келли этому содействовал.

СМИ узнали о грозящем главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi аресте
Бизнес

«Nissan предоставляет информацию в прокуратуру Японии и полностью сотрудничает с их расследованием. Мы будем продолжать это делать», — говорится в сообщении.

Главный исполнительный директор Nissan Хирото Сайкава предложит совету директоров компании уволить Гона и Келли.

Ранее газета The Asahi Shimnun сообщила, что прокуратура Японии заподозрила Гона в финансовых махинациях. Источник рассказал изданию, что Гона могут арестовать 19 ноября. Впоследствии издание Yomiuri написало, что гендиректора альянса арестовали.

В Конце 1990-х годов Карлос Гон вывел из кризиса южноамериканское подразделение Renault. В 1999 году он стал исполнительным директором Nissan после его слияния с Renault, а в 2001 году дорос до гендиректора компании. Nissan был на грани банкротства, однако Гон спас компанию.

Теги: Nissan , Renault , Карлос Гон
Главное
В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Бизнес
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