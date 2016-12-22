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Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона
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Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона
Бизнес, 11:15
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Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона
На фоне ареста Карлоса Гона, главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, акции Nissan опустились до минимума почти за 2,5 года. Гона обвиняют в сокрытии части доходов и неправомерном использовании имущества компании
Фото: Toru Hanai / Reuters

Акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона, следует из данных investing.com.

В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию). Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года. Упали в цене и акции состоящей с Nissan в альянсе компании Mitsubishi Motor — на 6,85% (до 680 иен за акцию). Советы директоров обеих компаний приняли решение отстранить Гона от руководства.

Карлоса Гона, одного из самых известных управленцев в мире автопрома, арестовали 19 ноября в Иокогаме. Его подозревают в сокрытии доходов на сумму до 5 млрд иен ($44 млн) в регуляторных документах. Еще одного топ-менеджера альянса, Грэга Келли, подозревают в том, что он помогал Гону скрывать доходы.

В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi
Бизнес

Гон известен как эффективный управленец, который в конце ​1990-х вывел из кризиса южноамериканское подразделение Renault. В 1999 году, после слияния Renault и Nissan, который был к тому времени в предбанкротном состоянии, Гон стал исполнительным директором Nissan. В 2000 году он стал президентом Nissan, а еще через год — генеральным директором компании. Спасение компании Nissan от краха стало одним из самых больших достижений Гона. За борьбу за эффективность финансовых потоков он получил прозвище Убийца расходов (Cost killer).​

На фоне сообщений о предстоящем аресте Гона на Парижской фондовой бирже в понедельник почти на 5% упали акции компании Renault. 15% акций компании Renault находятся в госсобственности Франции.

​Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр утром во вторник, 20 ноября, заявил, что французские налоговые власти претензий к Карлосу Гону не имеют, сообщает Franceinfo.

По его словам, Париж заинтересован в дальнейшем укреплении альянса с японским автопроизводителем и запросит у Токио материалы по делу Гона. Тем не менее Париж поддерживает отстранение Гона от управления французской частью группы.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Nissan , акции
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