Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона

Акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона, следует из данных investing.com.
В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию). Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года. Упали в цене и акции состоящей с Nissan в альянсе компании Mitsubishi Motor — на 6,85% (до 680 иен за акцию). Советы директоров обеих компаний приняли решение отстранить Гона от руководства.
Карлоса Гона, одного из самых известных управленцев в мире автопрома, арестовали 19 ноября в Иокогаме. Его подозревают в сокрытии доходов на сумму до 5 млрд иен ($44 млн) в регуляторных документах. Еще одного топ-менеджера альянса, Грэга Келли, подозревают в том, что он помогал Гону скрывать доходы.
Гон известен как эффективный управленец, который в конце 1990-х вывел из кризиса южноамериканское подразделение Renault. В 1999 году, после слияния Renault и Nissan, который был к тому времени в предбанкротном состоянии, Гон стал исполнительным директором Nissan. В 2000 году он стал президентом Nissan, а еще через год — генеральным директором компании. Спасение компании Nissan от краха стало одним из самых больших достижений Гона. За борьбу за эффективность финансовых потоков он получил прозвище Убийца расходов (Cost killer).
На фоне сообщений о предстоящем аресте Гона на Парижской фондовой бирже в понедельник почти на 5% упали акции компании Renault. 15% акций компании Renault находятся в госсобственности Франции.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр утром во вторник, 20 ноября, заявил, что французские налоговые власти претензий к Карлосу Гону не имеют, сообщает Franceinfo.
По его словам, Париж заинтересован в дальнейшем укреплении альянса с японским автопроизводителем и запросит у Токио материалы по делу Гона. Тем не менее Париж поддерживает отстранение Гона от управления французской частью группы.