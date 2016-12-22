Макрон пообещал защитить сотрудников Renault на фоне ареста Карлоса Гона

Франция будет работать над сохранением стабильности корпорации Renault, ее объединения с Nissan, а также сотрудников компании. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

«Как акционер французское правительство будет оставаться бдительным в вопросе стабильности альянса, группы Renault и ее сотрудников, которых государство полностью поддерживает», — сказал Макрон. При этом он отметил, что комментировать обвинения, выдвинутые против гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, пока рано.

Гона арестовали в Японии 19 ноября. Компания Nissan уже несколько месяцев проводила в отношении него внутреннее расследование. Выяснилось, что Гон и топ-менеджер компании Грег Келли занижали суммы своих доходов в отчетах для Токийской фондовой биржи. Также утверждается, что Гон использовал активы компании в личных целях, а Келли этому содействовал. После обнародования информации об аресте акции Renault упали почти на 15%.