ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,44 65,60 EUR Нал. 75,82 74,91 USD Бирж. 65,91 -0,07 EUR Бирж. 75,26 -0,09 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 5359,07 -278,13 IMOEX 2381,08 +0,35% RTSI 1138,23 +0,29% Brent 66,67 -2,07% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Акции Renault упали на 15% после ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi
Лента новостей
Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 14:55, РБК и Schneider Electric Матвиенко предложила дать отпуска для диспансеризации всем россиянам 14:53, Политика Песков отверг связь между новым обвинением Браудера и «делом Скрипалей» 14:46, Политика Кремль поддержал российского кандидата на пост главы Интерпола 14:43, Политика Акции Renault упали на 15% после ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi 14:33, Бизнес Россиянам предложили платить компенсацию за персональные данные 14:33, Технологии и медиа Углеродное волокно, вода и магний: легкий и мощный ноутбук для поездок 14:32, РБК и Lenovo В Nissan раскрыли детали расследования против гендиректора альянса 14:30, Бизнес 9 российских обувных брендов, заслуживающих внимания 14:29, Стиль Художник заплатил за работу Бэнкси $730 тыс., чтобы уничтожить ее 14:28, Стиль Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 14:14, РБК и Mastercard Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудницу заправки в Германии 14:07, Общество Минобороны впервые опубликовало видео полетов Су-57 в Сирии 14:00, Политика Bitcoin по $15 тыс. и разочарование рынка в ICO: все о рынке криптовалют 13:55, Крипто В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi 13:53, Бизнес Инновации на прилавке: самые актуальные проблемы российской розницы 13:51, Потребрынок  Протестующие во Франции начали блокировать топливные хранилища 13:50, Общество Мантуров рассказал о судьбе затонувшего при ремонте «Кузнецова» дока 13:47, Бизнес Константинополь в декабре утвердит дату Объединительного собора УПЦ 13:24, Политика Суд оштрафовал предприятие «Росатома» на 20 млн руб. из-за взятки 13:16, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:05, РБК и Volkswagen Российские пограничники задержали в Азовском море украинских рыбаков 13:01, Политика Эксперты сообщили об удвоении доли нелегальных сигарет в России 13:01, Общество Хоккеиста Радулова признали главной звездой дня в НХЛ 12:55, Спорт Матвиенко пришла на заседание Совфеда в гипсе 12:50, Общество МИД Финляндии выразил послу России обеспокоенность ситуацией с GPS 12:44, Политика
Акции Renault упали на 15% после ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi
Бизнес, 14:33
0
Акции Renault упали на 15% после ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi

Акции компании Renault подешевели почти на 15% на фоне ареста Карлоса Гона, который возглавляет ​альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом свидетельствуют данные биржи Euronext Paris.

По состоянию на 14:20 мск акции снижались на 13%, до €56,3. Ранее в ходе торгов цена акций падала на 14,85% и составляла €55,1.

В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi
Бизнес

Ранее в Японии после допроса был арестован глава ​альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Согласно сообщению Nissan, компания уже несколько месяцев проводила расследование в отношении Гона и представительного директора Грега Келли. Выяснилось, что Келли и Гон в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы последнего. Также были вскрыты факты использования активов компании в личных целях при соучастии Келли.

 

Теги: Renault , Акции
Главное
В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Бизнес
Материалы по теме
В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Бизнес
СМИ узнали о грозящем главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi аресте Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter