Акции Renault упали на 15% после ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi

Акции компании Renault подешевели почти на 15% на фоне ареста Карлоса Гона, который возглавляет ​альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом свидетельствуют данные биржи Euronext Paris.

По состоянию на 14:20 мск акции снижались на 13%, до €56,3. Ранее в ходе торгов цена акций падала на 14,85% и составляла €55,1.

Ранее в Японии после допроса был арестован глава ​альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Согласно сообщению Nissan, компания уже несколько месяцев проводила расследование в отношении Гона и представительного директора Грега Келли. Выяснилось, что Келли и Гон в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы последнего. Также были вскрыты факты использования активов компании в личных целях при соучастии Келли.



