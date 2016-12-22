Счетная палата проверит расходование выделенных Фондом кино средств

Счетная палата проведет проверку расходования бюджетных средств, выделенных Фонду кино на производство и прокат российских фильмов и анимационных лент в 2017–2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Счетной палаты.

Проверка затронет все фильмы, получившие государственное финансирование в указанный период, пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Это такие фильмы, как «Легенда о Коловрате», «Движение вверх», «Притяжение», «Лед», «Тренер», «Время первых», а также мультфильмы про трех богатырей. Проверка инициирована Министерством культуры, добавили в Счетной палате. «Разумеется, это коснется и ленты «Крымский мост», и других фильмов, в которые были инвестированы федеральные средства», — пояснил Мень.

О предстоящей проверке Фонда кино ранее также сообщал ТАСС аудитор Счетной палаты Михаил Мень. По его словам, обращение с просьбой провести проверку фонда поступило от министра культуры Владимира Мединского. ​Планируется проверить, «как средства Фонда кино распределялись, был ли прозрачным этот алгоритм», говорил Мень.

Как ранее сообщал РБК, с начала 2018 года эффективность работы Фонда кино оценивается по количеству зрителей российских фильмов за рубежом. По итогам 2018 года объем средств из бюджета, направленных Фонду кино на поддержку отечественных кинолент, составит около 2,5 млрд руб., из них 500 млн руб. предоставят на условиях возврата.

В начале ноября новым исполнительным директором Фонда кино был назначен глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов. На этом посту он сменил Антона Малышева, который возглавлял организацию с 2013 года.