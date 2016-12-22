ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,23 65,28 EUR Нал. 75,70 74,70 USD Бирж. 65,68 +0,13 EUR Бирж. 74,99 -0,10 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4581,90 -713,18 IMOEX 2360,45 -0,56% RTSI 1132,31 -0,30% Brent 66,04 -0,41% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
Счетная палата проверит расходование выделенных Фондом кино средств
Лента новостей
Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 15:55, РБК и Lenovo Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина 15:46, Политика Счетная палата проверит расходование выделенных Фондом кино средств 15:40, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 15:21, РБК и Barilla В ОЗХО отвергли идею России по контролю за поиском виновных в химатаках 15:20, Политика Курс биткоина обновил годовой минимум 15:20, Крипто Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю 15:19, Политика В Интерпол вступили две тихоокеанские республики Кирибати и Вануату 15:13, Политика Киев ответил на статью о родстве постпреда в ОБСЕ с генералом из России 15:10, Общество МТС зарезервировала ₽56 млрд под будущий штраф за коррупцию в Узбекистане 15:09, Технологии и медиа Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома экс-главы ФТС 15:06, Общество Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 15:03, РБК и Mastercard Анонс матча России против Швеции и Лига наций: обзор спортивных событий 14:56, Спорт «Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади 14:48, Бизнес Московские рестораны Starlite Diner закрыли из-за гепатита 14:46, Общество Суд отказался отменить штраф в ₽22 млн журналу The New Times 14:43, Технологии и медиа Victoria's Secret отстает: как владелец бренда будет выходить из кризиса 14:40, Quote ПФР позвал умершую жительницу Самары за пособием в 139 руб. на похороны 14:34, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 14:28, РБК и Thomson Reuters «МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге 14:28, Технологии и медиа Как прошел хардфорк Bitcoin Cash 14:27, Крипто Вице-президент «Транснефти» возглавил совет директоров НМТП 14:26, Бизнес США предложили ограничить экспорт технологий «умной пыли» и гиперзвука 14:20, Политика Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс Моснарбанк 14:17, Финансы 5 модных трендов этой осени 14:17, РБК Pink и KUPIVIP.RU Министр транспорта подсчитал экономию при проезде по Крымскому мосту 14:17, Общество Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд руб. 14:16, Общество Один из крупнейших покупателей SSJ-100 подал иски к производителю 14:12, Бизнес
Счетная палата проверит расходование выделенных Фондом кино средств
Общество, 15:40
0
Счетная палата проверит расходование выделенных Фондом кино средств

Счетная палата проведет проверку расходования бюджетных средств, выделенных Фонду кино на производство и прокат российских фильмов и анимационных лент в 2017–2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Счетной палаты.

Проверка затронет все фильмы, получившие государственное финансирование в указанный период, пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Это такие фильмы, как «Легенда о Коловрате», «Движение вверх», «Притяжение», «Лед», «Тренер», «Время первых», а также мультфильмы про трех богатырей. Проверка инициирована Министерством культуры, добавили в Счетной палате. «Разумеется, это коснется и ленты «Крымский мост», и других фильмов, в которые были инвестированы федеральные средства», — пояснил Мень.

О предстоящей проверке Фонда кино ранее также сообщал ТАСС аудитор Счетной палаты Михаил Мень. По его словам, обращение с просьбой провести проверку фонда поступило от министра культуры Владимира Мединского. ​Планируется проверить, «как средства Фонда кино распределялись, был ли прозрачным этот алгоритм», говорил Мень.

Со своим уставом: почему Минкультуры намерено контролировать Фонд кино
Технологии и медиа

Как ранее сообщал РБК, с начала 2018 года эффективность работы Фонда кино оценивается по количеству зрителей российских фильмов за рубежом. По итогам 2018 года объем средств из бюджета, направленных Фонду кино на поддержку отечественных кинолент, составит около 2,5 млрд руб., из них 500 млн руб. предоставят на условиях возврата.

В начале ноября новым исполнительным директором Фонда кино был назначен глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов. На этом посту он сменил Антона Малышева, который возглавлял организацию с 2013 года.

Теги: Фонд кино , бюджетные средства , проверка , Счетная палата
Главное
Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс Моснарбанк Финансы
Материалы по теме
Медведев утвердил состав совета Фонда кино Общество
Фонд кино приостановил оплату договоров и налогов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter