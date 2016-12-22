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Мединский допустил увеличение госсубсидий Фонда кино
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Мединский допустил увеличение госсубсидий Фонда кино
Общество, 12:14
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Мединский допустил увеличение госсубсидий Фонда кино

С 2020 года объем госсубсидий, распределяемых Фондом кино на кинопроизводство, может быть увеличен. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, представляя нового исполнительного директора организации Вячеслава Тельнова, передает корреспондент РБК.

Объем финансирования кино будет увеличен за счет уменьшения доли субсидий, которые идут сейчас по линии Минкультуры, уточнил министр. Конкретных цифр Мединский не назвал.

Ключевой показатель эффективности (KPI) для Фонда кино, учитывающий количество зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, скорее всего, будет сохранен и при Тельнове.

Эффективность Фонда кино оценят по успеху российских фильмов за рубежом
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«Политически зарубежный зритель более важен для нас, чем российский, — сказал министр. — Если, к примеру, один фильм собрал 10 млн зрителей за рубежом, а второй собрал столько же в России, для нас первый во многом более важен, если он несет российские ценности». По словам Мединского, с Тельновым будет подписан «очень жесткий контракт». «Будут и новые KPI. Невыполнение — минус 50% зарплаты», — добавил Мединский.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Тельнова директором Фонда кино, ранее он возглавлял Госфильмофонд. По итогам 2018 года объем средств из бюджета, направленных Фонду кино на поддержку кинопроектов, составит около 2,5 млрд руб., из них 500 млн руб. предоставят на условиях возврата.

О введении KPI для Фонда кино стало известно в начале 2018 года. По словам возглавлявшего тогда организацию Антона Малышева, России надо собирать доход с проката по всему миру, как это делают в США, где 60% прибыли кинопроизводителей приходится на мировые рынки.

По итогам 2017 года госсубсидии, выделяемые на кинопроизводство, делились между Минкультуры и Фондом кино в равной пропорции: 3 млрд руб. получили кинопродюсеры от министерства, столько же — от фонда.

В 2017 году совокупный бокс-офис национального кинопроката вырос на 10,9% и составил 53,6 млрд руб. На долю российского кино пришлось 24,3% совокупных сборов, или 13 млрд руб., против 17,8%, или 8,6 млрд руб., в 2016 году.

Теги: Владимир Мединский , Фонд кино , кинематограф
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