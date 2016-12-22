Эффективность Фонда кино оценят по успеху российских фильмов за рубежом

С этого года Фонд кино решил оценивать эффективность своей работы и по количеству зрителей российских фильмов за рубежом. Пока перед фондом стояла задача повысить долю отечественного кино внутри страны

Антон Малышев (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Для Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) в 2018 году будет введен новый ключевой показатель эффективности (KPI). Он будет учитывать количество зрителей, посмотревших российские картины за рубежом. Об этом в интервью телепрограмме «Индустрия кино» рассказал исполнительный директор организации Антон Малышев, отметив, что соответствующее решение было принято на заседании попечительского совета организации. По словам Малышева, в США 60% дохода кинопроизводителей приходится на «продажи по всему миру» и «нам надо двигаться в этом направлении».

Сейчас критерием эффективности Фонда кино, оказывающего финансовую поддержку отечественным кинопроизводителям, является рост доли российских фильмов в отечественном прокате. Как сообщили РБК в пресс-службе фонда, в 2017 году совокупный бокс-офис национального кинопроката вырос на 10,9% и составил 53,6 млрд руб. На долю российского кино пришлось 24,3% совокупных сборов, или 13 млрд руб., против 17,8%, или 8,6 млрд руб., в 2016-м. Таким образом, впервые с 2010 года была преодолена планка в 20%, отметили в Фонде кино. Сборы зарубежных фильмов в 2017-м слегка превысили уровень предыдущего года: 40,5 млрд против 39,7 млрд руб.

Фонд кино в ближайшие месяцы подготовит статистику по доле доходов, которую формирует прокат российских картин за рубежом, сообщила РБК руководитель пресс-службы фонда Светлана Бриллиантова. Тогда же, по ее словам, будут определены и ключевые показатели эффективности.

В 2016 году сборы 20 российских фильмов в международном прокате составили $44 млн, годом ранее, в 2015-м — лишь $17 млн, указано в последнем доступном аналитическом отчете Фонда кино. Крупнейшими рынками кинопроката для отечественных картин в 2016 году были Китай ($24,5 млн сборов), США и Канада ($9,4 млн) и Украина ($2,2 млн).

В пересчете на рубли зарубежные сборы в 2016 году составили около 2,5 млрд руб., что составляет 29% национального бокс-офиса.

Продвижением отечественных картин за рубежом сейчас занимается компания «Роскино», которая получает на это субсидии Минкультуры. В первую очередь «Роскино» содействует участию отечественных кинокомпаний и их фильмов в международных кинофестивалях и кинорынках. Кроме того, в 2016 году было проведено 59 российских киномероприятий (недели, фестивали, дни и пр.) в 33 странах, говорится в материалах Фонда кино.