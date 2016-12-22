ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,91 66,09 EUR Нал. 76,48 75,64 USD Бирж. 66,47 +0,15 EUR Бирж. 75,94 +0,07 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6534,40 -12,16 IMOEX 2435,94 -0,38% RTSI 1153,44 -0,93% Brent 71,73 -0,44% DJIA 26164,60 -0,05% Nasdaq 7538,32 -0,44%
Медведев назначил нового директора Фонда кино
Лента новостей
Судья Верховного суда США упала на работе и сломала три ребра 18:29, Общество С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров на сумму от €500 18:29, Экономика Экономика удачи: как сегодня работает лотерея 18:17, Партнерский материал В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгом ₽30 млн перед Мосэнерго 18:16, Общество СКР начал поиск кураторов задержанного за изготовление бомбы школьника 18:06, Общество Роскомнадзор раскритиковал законопроект о регулировании «больших данных» 18:04, Технологии и медиа Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram 17:56, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 17:41, РБК и Мир Рада поддержала расширение зоны контроля Украины в Черном море 17:31, Политика Флойд Мейвезер отказался от боя против японского бойца ММА 17:26, Спорт Идея по инвестированию: когда покупать токен FunFair 17:25, Крипто Экс-министра Монако обвинили в «торговле влиянием» из-за дела Рыболовлева 17:25, Общество 6 правил путешествия с друзьями 17:22, РБК и Билайн Как выглядит энергетически независимый отель-кольцо в Норвегии 17:21, Стиль 5 самых известных долгостроев Москвы 17:18, Недвижимость  В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и подростка 17:15, Общество Аналитик eToro предсказал новый рывок крипторынка в конце года 17:14, Крипто Автора слов о молодежи исключили из политсовета «Единой России» 17:13, Общество Суд арестовал 100 руб. на счету Шестуна по делу об ущербе на 62 млн руб. 17:10, Общество Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком 17:09, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 17:06, РБК и Thomson Reuters Вернувшийся из Китая Медведев приветствовал министров фразой ní hǎo 16:56, Политика Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки 16:54, Экономика «Дочка» НОВАТЭКа получила права на разработку нового участка на Гыдане 16:50, Бизнес Медведев назначил нового директора Фонда кино 16:47, Общество 15 часов на одном заряде: ноутбук для долгих поездок 16:40, РБК и Lenovo Потратившую в Harrods в Лондоне £16 млн азербайджанку освободят под залог 16:39, Общество Кудрин увидел риски падения реальных доходов россиян 16:37, Общество
Медведев назначил нового директора Фонда кино
Общество, 16:47
0
Медведев назначил нового директора Фонда кино
Им стал глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов, сменивший Антона Малышева, который занимал этот пост в последние пять лет. На должность также рассматривалась кандидатура директора Музея кино Ларисы Солоницыной
Вячеслав Тельнов (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил главу Госфильмофонда Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино, соответствующее распоряжение было подписано в четверг. Об этом РБК сообщил сам Тельнов.

В сентябре Минкультуры выдвигало на этот пост директора Музея кино Ларису Солоницыну, рассказывали источники РБК. Но, по словам собеседников РБК в киноиндустрии, ее кандидатура не была поддержана представителями этой отрасли.

Человек из индустрии

Вячеслав Тельнов окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности «радиоинженер». С 1999 по 2007 год возглавлял Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов. В 2007–2011 годы был гендиректором «Ленфильма». В марте 2011 года назначен директором департамента кинематографии Министерства культуры. В январе 2018 года возглавил Госфильмофонд. Член правления Союза кинематографистов РФ, член академии киноискусств «Ника»; входит в состав совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве.

Место исполнительного директора Фонда кино стало вакантным после того, как его покинул Антон Малышев. Организацию он возглавлял с 2013 года, однако 19 октября он получил уведомление о том, что правительством утверждено распоряжение о его отставке, рассказывал сам Малышев РБК. Планами по своему дальнейшему трудоустройству экс-глава Фонда кино пока не делится. Тельнов много лет входил в состав попечительного совета организации и хорошо знаком с ее деятельностью, прокомментировал Малышев назначение.

Право выдвигать свои кандидатуры на пост исполнительного директора Фонда кино Минкультуры получило в августе, когда была принята новая редакция устава организации. Ранее этот вопрос находился в компетенции самого фонда. ​Утверждает кандидатов на должность главы Фонда кино, согласно уставу, правительство. Помимо внесения кандидатуры на пост главы фонда министерство также получило возможность контролировать расходование бюджетных денег, выделяемых этой организации на поддержку кинематографии.

Через Фонд кино по итогам 2017 года была распределена половина всех госсубсидий, выделенных на кинопроизводство, — 3 млрд руб. Еще 3 млрд руб. кинопродюсеры получают напрямую через Минкультуры, следует из данных исследования «Российская киноиндустрия — 2017». По итогам 2018 года объем бюджетных средств, направленных через Фонд кино на поддержку кинопроектов, составит порядка 2,5 млрд руб., 500 млн руб. из которых на условиях возврата, уточнял РБК Малышев.

Между тем из-за отсутствия руководителя Фонда кино организация частично приостановила финансовую деятельность. Об этом сотрудники фонда сообщили 29 октября в письме, которое было направлено советнику президента по культуре Владимиру Толстому, а также в правительство и Министерство культуры, писал РБК. 30 октября Толстой, ссылаясь на беседу с главой Минкультуры Владимиром Мединским, заявил журналистам, что новый глава фонда будет назначен в ближайшие дни.

Кандидатура нового главы Фонда кино — важный, но далеко не единственный фактор, который будет оказывать влияние на функционирование этой организации в условиях работы с новым уставом, считает предправления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. «Понятно, Тельнов — человек из индустрии. Но многое будет зависеть также от состава совета фонда и от того, какие идеи возникнут на этот счет у министра культуры», — добавил Сельянов.

Автор: Мария Истомина.
Теги: Минкультуры , Владимир Мединский , Фонд кино
Главное
Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки Экономика
Материалы по теме
Фонд кино приостановил оплату договоров и налогов Общество
Глава Фонда кино Антон Малышев покинул свой пост Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter