Медведев назначил нового директора Фонда кино

Им стал глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов, сменивший Антона Малышева, который занимал этот пост в последние пять лет. На должность также рассматривалась кандидатура директора Музея кино Ларисы Солоницыной

Вячеслав Тельнов (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил главу Госфильмофонда Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино, соответствующее распоряжение было подписано в четверг. Об этом РБК сообщил сам Тельнов.

В сентябре Минкультуры выдвигало на этот пост директора Музея кино Ларису Солоницыну, рассказывали источники РБК. Но, по словам собеседников РБК в киноиндустрии, ее кандидатура не была поддержана представителями этой отрасли.

Человек из индустрии Вячеслав Тельнов окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности «радиоинженер». С 1999 по 2007 год возглавлял Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов. В 2007–2011 годы был гендиректором «Ленфильма». В марте 2011 года назначен директором департамента кинематографии Министерства культуры. В январе 2018 года возглавил Госфильмофонд. Член правления Союза кинематографистов РФ, член академии киноискусств «Ника»; входит в состав совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве.

Место исполнительного директора Фонда кино стало вакантным после того, как его покинул Антон Малышев. Организацию он возглавлял с 2013 года, однако 19 октября он получил уведомление о том, что правительством утверждено распоряжение о его отставке, рассказывал сам Малышев РБК. Планами по своему дальнейшему трудоустройству экс-глава Фонда кино пока не делится. Тельнов много лет входил в состав попечительного совета организации и хорошо знаком с ее деятельностью, прокомментировал Малышев назначение.

Право выдвигать свои кандидатуры на пост исполнительного директора Фонда кино Минкультуры получило в августе, когда была принята новая редакция устава организации. Ранее этот вопрос находился в компетенции самого фонда. ​Утверждает кандидатов на должность главы Фонда кино, согласно уставу, правительство. Помимо внесения кандидатуры на пост главы фонда министерство также получило возможность контролировать расходование бюджетных денег, выделяемых этой организации на поддержку кинематографии.

Через Фонд кино по итогам 2017 года была распределена половина всех госсубсидий, выделенных на кинопроизводство, — 3 млрд руб. Еще 3 млрд руб. кинопродюсеры получают напрямую через Минкультуры, следует из данных исследования «Российская киноиндустрия — 2017». По итогам 2018 года объем бюджетных средств, направленных через Фонд кино на поддержку кинопроектов, составит порядка 2,5 млрд руб., 500 млн руб. из которых на условиях возврата, уточнял РБК Малышев.

Между тем из-за отсутствия руководителя Фонда кино организация частично приостановила финансовую деятельность. Об этом сотрудники фонда сообщили 29 октября в письме, которое было направлено советнику президента по культуре Владимиру Толстому, а также в правительство и Министерство культуры, писал РБК. 30 октября Толстой, ссылаясь на беседу с главой Минкультуры Владимиром Мединским, заявил журналистам, что новый глава фонда будет назначен в ближайшие дни.

Кандидатура нового главы Фонда кино — важный, но далеко не единственный фактор, который будет оказывать влияние на функционирование этой организации в условиях работы с новым уставом, считает предправления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. «Понятно, Тельнов — человек из индустрии. Но многое будет зависеть также от состава совета фонда и от того, какие идеи возникнут на этот счет у министра культуры», — добавил Сельянов.