Киев ответил на статью о родстве постпреда в ОБСЕ с генералом из России

МИД Украины прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук является братом кандидата на пост главы Интерпола, генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«За все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же как и нанести вред национальным интересам Украины», — отметили в ведомстве.
О родственных связях главы постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене и российского кандидата на пост главы Интерпола 19 ноября сообщило издание Zn.ua.
Выборы главы Интерпола состоятся 21 ноября, в них примут участие двое кандидатов: южнокореец Ким Чен Янг и россиянин Александр Прокопчук. По данным The Times, россиянин является фаворитом.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о приостановке членства в Интерполе, если главой организации выберут Александра Прокопчука. «Вероятно, президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации», — подчеркнул министр. Он также утверждал, что избрание Прокопчука представляет «гибридную угрозу» для всего мира.
Александр Прокопчук с 2016 года занимает должность вице-президента Интерпола. До этого он был замначальника национального центрального бюро Интерпола МВД России и возглавлял эту организацию.