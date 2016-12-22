Суд отказался отменить штраф в ₽22 млн журналу The New Times

Тверской суд Москвы признал законным штраф в размере 22,25 млн руб. в отношении журнала The New Times за несвоевременную передачу информации об иностранных источниках финансирования издания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Решением судьи Тверского районного суда города жалоба The New Times оставлена без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

Адвокат The New Times и его главного редактора Евгении Альбац Вадим Прохоров просил суд отменить столь «суровый штраф», так как совершенное нарушение является малозначительным. ​«Эти действия не нанесли никакого вреда, поэтому наказание является несопоставимым и необоснованным», — сказал юрист (цитата по ТАСС).

В рамках этого же заседания суд счел законным наложение штрафа в 30 тыс. руб. на Альбац за вышеупомянутое нарушение.

The New Times и его редактор были оштрафованы 26 октября на 22,25 млн руб. и 30 тыс. руб. соответственно. Штрафы были связаны с несвоевременным предоставлением Роскомнадзору информации о зарубежном финансировании за 2017 год.

6 ноября Альбац обжаловала наложенные судом штрафы, а спустя неделю адвокат Вадим Прохоров сообщил РБК, что журналу удалось за четыре дня собрать 25 млн руб. для выплаты штрафа.