Журнал The New Times оспорил штраф в 22 млн руб.

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац обжаловала наложенный на издание судом административный штраф в 22,25 млн руб. Об этом адвокат журнала и его главреда Вадим Прохоров сообщил ТАСС.

«Только что я подал апелляционную жалобу, в которой прошу отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по административному делу как в отношении юридического лица ООО «Новые времена», так и в отношении главного редактора издания Евгении Альбац», — сказал он. Дата рассмотрения жалобы в столичном Тверском суде, по словам юриста, еще не назначена.

Журнал The New Times и Евгению Альбац московский суд оштрафовал 26 октября. Денежные санкции были связаны с несвоевременным предоставлением изданием Роскомнадзору информации за 2017 год о зарубежном финансировании, уточнял Вадим Прохоров. От остальных комментариев по этому поводу он отказался.

«Интерфакс» со ссылкой на решение пояснял, что суд пришел к выводу: ООО «Новые времена» в прошлом году получило 22,25 млн руб. от НКО «Фонд поддержки свободы прессы» (в России эта организация признана иностранным агентом), однако не предоставил в Роскомнадзор соответствующее уведомление.

В The New Times позднее подчеркнули, что выплата подобного взыскания приведет к закрытию журнала.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после этого назвал наложенный на журнал штраф «исключительно высоким». От российских властей он потребовал отменить эту санкцию.