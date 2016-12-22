The New Times за четыре дня собрал 25 млн руб. для выплаты штрафа

Адвокат The New Times и его главного редактора Евгении Альбац Вадим Прохоров сообщил РБК, что журнал cобрал всю сумму, необходимую для выплаты штрафа за несвоевременное предоставление Роскомнадзору информации о зарубежном финансировании.

«Дальше у нас большая судебная дорога, а это может занять еще пару месяцев, будет понятно нужно ли платить штраф, тогда будем принимать соответствующее решение об оплате этого штрафа. Если удастся его [штраф] отбить, и суды — особенно надежда на Верховный — займут правовую позицию, это будет большая радость, это будут хоть какие-то остатки правовой системы в России. Тогда мы будет принимать то или иное решение [по собранной сумме]», — отметил он.

Альбац в Facebook сообщила, что журналу удалось собрать 25 млн 443 тыс. 90 руб. за четыре дня. Сумма наложенного судом штрафа составляет 22 млн 250 тыс. руб.

Суд оштрафовал The New Times и Евгению Альбац 26 октября. Штраф был наложен из-за несвоевременного предоставления Роскомнадзору информации за 2017 год о зарубежном финансировании. 6 ноября защита журнала и его главреда оспорила решение суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что требование суда о взыскании средств соответствует законам. При этом представитель Кремля отметил, что возможное закрытие издания — «это скорее плохо, чем хорошо». ОБСЕ назвала наложенный на The New Times штраф «исключительно высоким» и потребовала от властей отменить это решение.