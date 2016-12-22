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Журнал The New Times и его главреда Альбац оштрафовали на 22 млн руб.
Технологии и медиа, 18:52
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Журнал The New Times и его главреда Альбац оштрафовали на 22 млн руб.
По информации СМИ, издание должно выплатить более 22 млн руб. за непредоставление информации в Роскомнадзор. В журнале заявили, что такие расходы приведут к закрытию издания. В Роскомнадзоре данные о наложенном штрафе опровергли
Евгения Альбац (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Суд в Москве вынес решение о наложении штрафа на журнал The New Times за несвоевременное предоставление Роскомнадзору информации за 2017 год о зарубежном финансировании. Речь идет о санкциях на сумму 22 млн 250 тыс. руб., сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат журнала Вадим Прохоров.

Эту информацию подтвердила и главный редактор журнала Евгения Альбац в разговоре с телеканалом «Дождь». В беседе с «Интерфаксом» она пояснила, что штраф наложен по ст. КоАП 13.15.1 («Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией СМИ, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о СМИ»). Альбац отметила, что это первое применение этой статьи, и судебной практики нет.

Прокуроры потребовали у The New Times предоставить финансовую отчетность
Технологии и медиа

По словам Прохорова, суд вынес решение без адвокатов и представителей The New Times. Адвокат подчеркнул, что этот «астрономический» штраф приведет к принудительному закрытию издания, так как эту сумму журнал получил за весь прошлый год. Юрист добавил, что будет обжаловать данное постановление.

Согласно картотеке дел Тверского районного суда Москвы, 25 октября прошло заседание по делу об административном правонарушении. Указывается, что 26 октября производство по делу было прекращено и той же датой определение вступило в силу.

«Это [определение] значит, что никакого решения Тверской районный суд в итоге не вынес», — заявили РБК в Роскомнадзоре, опровергнув сообщения о штрафе. «Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве, добавив, что Роскомнадзор не подавал иск в суд в отношении The New Times.

Суд оштрафовал журнал The New Times на 100 тыс. руб.
Технологии и медиа

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на решение мирового судебного участка Тверского района сообщает, что мировой суд пришел к выводу, что ООО «Новые времена», получив 22,25 млн руб. от НКО «Фонд поддержки свободы прессы», не предоставило в Роскомнадзор соответствующее уведомление. Эта НКО была признана иностранным агентом.

В мае московская прокуратура потребовала от журнала предоставить данные об источниках и размерах финансирования за последние шесть месяцев. Этот запрос был связан с проверкой, которую ведомство проводило по обращению одного из депутатов Госдумы. В частности, прокуроров интересовали данные о расходовании 5,4 млн руб. и обоснование перечисления от НКО «Фонд поддержки свободной прессы» этой суммы на счет ООО «Новые времена».

Также журнал должен был предоставить учредительные документы и финансовую отчетность «Новых времен» за период с 2017 года по истекший на тот момент период 2018 года.

Евгения Альбац сообщила о закрытии печатной версии журнала The New Times
Общество

В пятницу Альбац сообщила, что журнал предоставил все затребованные данные и в июле «прокуратура отказалась составлять протокол», передает «Интерфакс». Однако, отметила главный редактор, протокол был составлен после письма в прокуратуру от депутата от «Справедливой России» Николая Рыжака.

Альбац пояснила, что материалы дела были возвращены в прокуратуру с формулировкой об истечении сроков давности и выполнении требований, но прокурор опротестовал возврат, и мировой суд вынес свое решение.

В 2017 году The New Times перестал выходить в бумажной версии. Сайт издания продолжает работу.

Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Кокорева.
Теги: The New Times , Евгения Альбац
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