Суд счел законным наложение штрафа в ₽30 тыс. на главреда The New Times

Тверской районный суд Москвы признал законным административный штраф в 30 тыс. руб., наложенный на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац за несвоевременную передачу информации об иностранных финансовых источниках издания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения», — заявил судья.

В ближайшее время суд рассмотрит жалобу на наложенный на The New Times штраф в 22,25 млн руб.

The New Times и Евгению Альбац московский суд оштрафовал 26 октября на 22,25 млн руб. и 30 тыс. руб. соответственно. Денежные санкции были связаны с несвоевременным предоставлением Роскомнадзору информации за 2017 год о зарубежном финансировании.

Суд пришел к выводу: ООО «Новые времена» в прошлом году получило 22,25 млн руб. от НКО «Фонд поддержки свободы прессы» (в России эта организация признана иностранным агентом), однако не предоставило в Роскомнадзор соответствующее уведомление.

6 ноября Евгения Альбац обжаловала наложенный на издание судом административный штраф в 22,25 млн руб., а спустя неделю адвокат The New Times и его главного редактора Вадим Прохоров сообщил РБК, что журналу удалось за четыре дня собрать 25 млн руб. для выплаты штрафа.