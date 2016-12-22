МИД Финляндии выразил послу России обеспокоенность ситуацией с GPS

МИД Финляндии выразил российскому послу Павлу Кузнецову обеспокоенность по поводу глушения сигнала GPS во время учений НАТО. Об этом сообщается в аккаунте министерства в Twitter.

«Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Финляндию беспокоят угрозы безопасности для гражданской авиации, которые могли быть вызваны глушением сигнала.

9 ноября власти Финляндии рассказали о сбоях в работе GPS в Заполярье. Аналогичные сбои фиксировали норвежские военные. Впоследствии премьер-министр страны Юха Сипиля заявил, что Россия может быть причастна к глушению сигнала. Минобороны Норвегии также обвинило в случившемся российские войска.

Российская сторона обвинения, высказанные Норвегией и Финляндией, опровергла. «Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований», — заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков.