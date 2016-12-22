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Премьер Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS
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Премьер Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS
Политика, 22:08
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Премьер Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS
Ранее аналогичные сбои были зафиксированы норвежскими военными. Власти Финляндии предполагают, что за этим может стоять Россия. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — считает Юха Сипиля
Юха Сипиля (Фото: Markus Schreiber / AP )

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля считает, что за сбоем в работе международной системы навигации GPS, который произошел во время учений НАТО Trident Juncture, может стоять Россия. Об этом Сипиля заявил в интервью Yle.

«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — сказал Сипиля, добавив, что у России есть средства для этого. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — пояснил он.

Сбой в работе GPS в заполярных районах Финляндии финские военные зафиксировали на этой неделе. Аналогичные сбои до этого фиксировали их норвежские коллеги. Те также связывали их с возросшей активностью России в регионе на фоне проходивших в стране учений НАТО Trident Juncture. 

Материал дополняется. 


 

Автор: Мария Бондаренко.
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