Премьер Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля считает, что за сбоем в работе международной системы навигации GPS, который произошел во время учений НАТО Trident Juncture, может стоять Россия. Об этом Сипиля заявил в интервью Yle.
«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — сказал Сипиля, добавив, что у России есть средства для этого. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — пояснил он.
Сбой в работе GPS в заполярных районах Финляндии финские военные зафиксировали на этой неделе. Аналогичные сбои до этого фиксировали их норвежские коллеги. Те также связывали их с возросшей активностью России в регионе на фоне проходивших в стране учений НАТО Trident Juncture.
Материал дополняется.