Мэй рассказала о помощи виски после долгих обсуждений Brexit с министрами

Мэй рассказала о помощи виски после долгих обсуждений Brexit с министрами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала в интервью Daily Mail, что справиться с трудными обсуждениями соглашения о выходе страны из ЕС ей помог стакан виски.

Она отметила, что большую поддержку ей оказал ее муж Филипп, который и налил ей виски, когда она пришла домой после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом министров.

«Мы женаты 38 лет, это долгий срок. Он моя скала. Очень важно, чтобы был кто-то, кто поддерживает вас, не участвует в тонкостях политики, но оказывает человеческую поддержку», — сказала премьер-министр.

Она признала, что ее сделка с Brexit не была идеальной, но сказала, что заслуживает уважения за прекращение свободного передвижения между Великобританией и остальной частью ЕС.