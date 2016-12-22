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Brexit , 04:35
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Мэй рассказала о помощи виски после долгих обсуждений Brexit с министрами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала в интервью Daily Mail, что справиться с трудными обсуждениями соглашения о выходе страны из ЕС ей помог стакан виски.

Она отметила, что большую поддержку ей оказал ее муж Филипп, который и налил ей виски, когда она пришла домой после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом министров.

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Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit. Главное

«Мы женаты 38 лет, это долгий срок. Он моя скала. Очень важно, чтобы был кто-то, кто поддерживает вас, не участвует в тонкостях политики, но оказывает человеческую поддержку», — сказала премьер-министр.

Она признала, что ее сделка с Brexit не была идеальной, но сказала, что заслуживает уважения за прекращение свободного передвижения между Великобританией и остальной частью ЕС.

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Мэй решила «дойти до конца» в вопросе Brexit вопреки угрозе отставки

13 ноября Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по Brexit, который состоится 29 марта 2019 года. На следующий день его черновик одобрил кабинет министров, который обсуждал договор на протяжении пяти часов. Впоследствии Тереза Мэй защищала соглашение в парламенте, но большинство депутатов выступали с его критикой. Из-за несогласия с планом ряд британских министров ушел в отставку. По данным телеканала Sky News, члены Консервативной партии, выступающие против плана Мэй по Brexit, получили достаточно голосов для рассмотрения вопроса о вотуме недоверия премьер-министру. Однако она заявила, что ее не пугает угроза отставки и добавила, что пойдет до конца в выходе Великобритании из ЕС.

Теги: Тереза Мэй, Brexit
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