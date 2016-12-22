Посольство в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии из-за GPS

Посольство России подтвердило, что МИД Финляндии вызвал посла Павла Кузнецова в связи с обвинениями России в глушении сигнала GPS в ходе учений НАТО. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Twitter.

«Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение Послу П.М.Кузнецову посетить МИД Финляндии. Встреча состоится в понедельник», — говорится в сообщении.

Накануне о вызове российского посла в МИД Финляндии сообщило издание Ilkka со ссылкой на заявление главы министерства. Ранее финское МИД признало, что причиной помех в системе навигации GPS во время учений альянса Trident Juncture были действия России. В министерстве добавили, что расследование инцидента продолжается. В частности, вопрос обсуждают с российской стороной по дипломатическим каналам.

Власти Финляндии 9 ноября сообщали о сбоях в работе GPS в Заполярье. Премьер-министр страны Юха Сипиля не исключил, что за этим может стоять Россия. Минобороны Норвегии также связало сбои с действиями российских войск.