Министр по Brexit покинул пост из-за несогласия с планом выхода из ЕС

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку, объяснив решение несогласием с планом Лондона по выходу страны из ЕС. Об этом министр написал в своем Twitter.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для нашей сделки с ЕС», — сказал Рааб, отметив, что «неизменно уважает» решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit.

В письме к Мэй Рааб объяснил свой уход в отставку тем, что не согласен с необходимостью Северной Ирландии выполнять дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой, входящей в Евросоюз. «Регулятивный режим, предложенный Северной Ирландии, представляет реальную угрозу целостности Великобритании», — подчеркнул Рааб.

«Ни одна демократическая страна никогда не подписывалась под таким обширным режимом, навязанным извне без какого-либо демократического контроля над применяемыми законами и без возможности выхода из соглашения», — добавил политик.

Согласно плану по Brexit, составленному при участии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и опубликованного 15 ноября, страна выйдет из Таможенного союза ЕС и получит возможность вести независимую торговую политику. Однако при этом Соединенное Королевство будет вынуждено выполнять основные меры регулирования, принятые в ЕС. Как сообщали британские СМИ, треть правительства страны не согласны с планом Мэй по Brexit.

Ранее председатель ЕС Дональд Туск заявил, что экстренный саммит по Brexit пройдет в Брюсселе 25 ноября. Он заявил, что на форуме постарается сделать все, чтобы выход Британии из Евросоюза стал «максимально безболезненным» как для Лондона, так и для Брюсселя.

Референдум по выходу Великобритании из ЕС прошел в июне 2016 года, тогда 51,9% жителей страны проголосовали за Brexit, 48,1% — против.