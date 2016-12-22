Туск назвал дату экстренного саммита ЕС по Brexit

Экстренный саммит Евросоюза по Brexit состоится 25 ноября в Брюсселе, «если не произойдет ничего экстраординарного». Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает газета The Guardian.

При этом Туск отметил, что «не разделяет энтузиазма» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit. «С самого начала мы не сомневались, что референдум Brexit — это проигрышная ситуация и наши переговоры касаются только возмещения ущерба [от выхода Британии из ЕС]», — подчеркнул председатель ЕС. «Как бы мне ни было грустно, что наши британские друзья покидают нас, я сделаю все, чтобы сделать это прощание максимально безболезненным как для вас, так и для нас», — добавил Туск.

Ранее Еврокомиссия также допускала проведение переговоров касательно выхода Британии из ЕС. Перед ратификацией будущего соглашения по Brexit оно должно быть одобрено советом ЕС и направлено в Европарламент. Кроме того, британские власти также должны ратифицировать соглашение согласно законодательству Соединенного Королевства.

Лондон 15 ноября опубликовал план соглашения по выходу Британии из ЕС, согласно которому страна выйдет из Таможенного союза ЕС и сможет вести независимую торговую политику. При этом Британия будет вынуждена выполнять основные меры регулирования, принятые в ЕС, также Северной Ирландии придется соблюдать дополнительные европейские нормы. По данным британских СМИ, треть правительства страны не согласна с планом Мэй.

Референдум по выходу Британии из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, 51,9% британцев поддержали Brexit, а 48,1% выступили за сохранение членства в ЕС.