Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit

В нем гарантируются права британцев и жителей ЕС. Однако теперь соглашение должны утвердить как члены британского парламента, так и лидеры европейских государств

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Спустя более чем два года после референдума о будущем Великобритании в составе Европейского союза премьер-министр Тереза Мэй согласовала со своим кабинетом министров черновик соглашения по Brexit. Также был утвержден текст политической декларации. Текст соглашения опубликован на сайте правительства страны.

Что в документах

Полный текст основного соглашения состоит из 585-ти страниц. Основные положения, как пишут The Guardian, Би-би-си и Reuters, касаются:

Финансовых выплат в адрес Евросоюза;

Гарантии прав граждан Великобритании в ЕС и европейцев — в Великобритании после Brexit;

Механизма, который позволяет избежать пограничного и таможенного режима между Северной Ирландией и Ирландией;

Взаимного доступа Великобритании и ЕС на рынки друг друга на основе взаимности;

Ограничения доступа Лондона к финансовым рынкам ЕС;

Условий переходного периода в 21 месяц после выхода из ЕС;

Права Великобритании потребовать до 1 июля 2020 года продлить этот переходный период;

Наибольшие проблемы вызывал пункт о пограничном режиме с Ирландией: после Brexit граница между двумя Ирландиями фактически станет сухопутной границей между ЕС и Британией. Тереза Мэй обещала вывести Великобританию из единого рынка ЕС, а также из таможенного союза, что подразумевает появление проверок на границе между Республикой Ирландия и Великобританией. ЕС предлагал оставить Северную Ирландию в составе таможенного союза и единого рынка, Великобритания выступала против. ЕС не принимал требования Великобритании по сохранению того же таможенного режима, что действует сейчас: Лондон хотел получить право выйти из него по своему усмотрению.

В результате ЕС согласилась на сохранение условий таможенного режима с Великобританией, но только на условии, что Лондон не сможет самостоятельно принять решение о выходе из него.​

Реакция

Глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что предложенная кабинетом Мэй сделка по условиям выхода из ЕС будет «плохой сделкой для Шотландии». Соглашение исключит Шотландию из открытого рынка, который в восемь раз больше британского, подчеркнула она. Также документ представляет «огромные угрозы для трудоустройства, инвестиций и качества жизни».

Член парламента Андреа Дженкинс написала в Twitter: «Отвратительно. Парламентарии, готовьте ваши письма [с просьбой инициировать голосование по вотуму недоверия]. Единственный способ сохранить Brexit — выбрать нового лидера. Борьба продолжается».

Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал черновик соглашения «решительным и крайне важным шагом для завершения переговоров» по выходу Великобритании. По его словам, черновик соглашения состоит из 185 статей, трех протоколов и нескольких приложений.