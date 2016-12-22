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Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit
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Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit
Brexit, 00:58
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Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit
В нем гарантируются права британцев и жителей ЕС. Однако теперь соглашение должны утвердить как члены британского парламента, так и лидеры европейских государств
Фото: Hannah McKay / Reuters

Спустя более чем два года после референдума о будущем Великобритании в составе Европейского союза премьер-министр Тереза Мэй согласовала со своим кабинетом министров черновик соглашения по Brexit. Также был утвержден текст политической декларации. Текст соглашения опубликован на сайте правительства страны.

Что в документах

Полный текст основного соглашения состоит из 585-ти страниц. Основные положения, как пишут The GuardianБи-би-си и Reuters, касаются:

  • Финансовых выплат в адрес Евросоюза;
  • Гарантии прав граждан Великобритании в ЕС и европейцев — в Великобритании после Brexit;
  • Механизма, который позволяет избежать пограничного и таможенного режима между Северной Ирландией и Ирландией;
  • Взаимного доступа Великобритании и ЕС на рынки друг друга на основе взаимности;
  • Ограничения доступа Лондона к финансовым рынкам ЕС;
  • Условий переходного периода в 21 месяц после выхода из ЕС;
  • Права Великобритании потребовать до 1 июля 2020 года продлить этот переходный период;

Наибольшие проблемы вызывал пункт о пограничном режиме с Ирландией: после Brexit граница между двумя Ирландиями фактически станет сухопутной границей между ЕС и Британией. Тереза Мэй обещала вывести Великобританию из единого рынка ЕС, а также из таможенного союза, что подразумевает появление проверок на границе между Республикой Ирландия и Великобританией. ЕС предлагал оставить Северную Ирландию в составе таможенного союза и единого рынка, Великобритания выступала против. ЕС не принимал требования Великобритании по сохранению того же таможенного режима, что действует сейчас: Лондон хотел получить право выйти из него по своему усмотрению.

В результате ЕС согласилась на сохранение условий таможенного режима с Великобританией, но только на условии, что Лондон не сможет самостоятельно принять решение о выходе из него.​

Реакция

Глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что предложенная кабинетом Мэй сделка по условиям выхода из ЕС будет «плохой сделкой для Шотландии». Соглашение исключит Шотландию из открытого рынка, который в восемь раз больше британского, подчеркнула она. Также документ представляет «огромные угрозы для трудоустройства, инвестиций и качества жизни».

Член парламента Андреа Дженкинс написала в Twitter: «Отвратительно. Парламентарии, готовьте ваши письма [с просьбой инициировать голосование по вотуму недоверия]. Единственный способ сохранить Brexit — выбрать нового лидера. Борьба продолжается».

Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал черновик соглашения «решительным и крайне важным шагом для завершения переговоров» по выходу Великобритании. По его словам, черновик соглашения состоит из 185 статей, трех протоколов и нескольких приложений.

Глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что направил главе Европейского Совета Дональду Туску сообщение о том, что в процессе Brexit был достигнут «существенный прогресс», который позволяет завершить переговоры по условиям выхода из состава объединения.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Brexit , Тереза Мэй
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