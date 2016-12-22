Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit

Спустя более чем два года после референдума о будущем Великобритании в составе Европейского союза премьер-министр Тереза Мэй согласовала со своим кабинетом министров черновик соглашения по Brexit. Также был утвержден текст политической декларации. Текст соглашения опубликован на сайте правительства страны.
Что в документах
Полный текст основного соглашения состоит из 585-ти страниц. Основные положения, как пишут The Guardian, Би-би-си и Reuters, касаются:
- Финансовых выплат в адрес Евросоюза;
- Гарантии прав граждан Великобритании в ЕС и европейцев — в Великобритании после Brexit;
- Механизма, который позволяет избежать пограничного и таможенного режима между Северной Ирландией и Ирландией;
- Взаимного доступа Великобритании и ЕС на рынки друг друга на основе взаимности;
- Ограничения доступа Лондона к финансовым рынкам ЕС;
- Условий переходного периода в 21 месяц после выхода из ЕС;
- Права Великобритании потребовать до 1 июля 2020 года продлить этот переходный период;
Наибольшие проблемы вызывал пункт о пограничном режиме с Ирландией: после Brexit граница между двумя Ирландиями фактически станет сухопутной границей между ЕС и Британией. Тереза Мэй обещала вывести Великобританию из единого рынка ЕС, а также из таможенного союза, что подразумевает появление проверок на границе между Республикой Ирландия и Великобританией. ЕС предлагал оставить Северную Ирландию в составе таможенного союза и единого рынка, Великобритания выступала против. ЕС не принимал требования Великобритании по сохранению того же таможенного режима, что действует сейчас: Лондон хотел получить право выйти из него по своему усмотрению.
В результате ЕС согласилась на сохранение условий таможенного режима с Великобританией, но только на условии, что Лондон не сможет самостоятельно принять решение о выходе из него.
Реакция
Глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что предложенная кабинетом Мэй сделка по условиям выхода из ЕС будет «плохой сделкой для Шотландии». Соглашение исключит Шотландию из открытого рынка, который в восемь раз больше британского, подчеркнула она. Также документ представляет «огромные угрозы для трудоустройства, инвестиций и качества жизни».
Член парламента Андреа Дженкинс написала в Twitter: «Отвратительно. Парламентарии, готовьте ваши письма [с просьбой инициировать голосование по вотуму недоверия]. Единственный способ сохранить Brexit — выбрать нового лидера. Борьба продолжается».
Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал черновик соглашения «решительным и крайне важным шагом для завершения переговоров» по выходу Великобритании. По его словам, черновик соглашения состоит из 185 статей, трех протоколов и нескольких приложений.Глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что направил главе Европейского Совета Дональду Туску сообщение о том, что в процессе Brexit был достигнут «существенный прогресс», который позволяет завершить переговоры по условиям выхода из состава объединения.