Патриарх Варфоломей в обращении о голодоморе напомнил об автокефалии

Патриарх Константинопольский Варфоломей в преддверии 85-й годовщины голодомора обратился к украинским верующим и пообещал «облегчить их страдание» предоставлением автокефалии украинской церкви. Его обращение опубликовано на сайте Украинской православной церкви в США.

В послании Варфоломея говорится, что Вселенский престол не может оставаться безразличным, когда православный украинский народ «страдает и ищет решения церковных проблем, которые мучают его в течение веков». Вселенский патриархат вмешивается в ситуацию с УПЦ потому, что это является его долгом на основании церковных принципов и традиций церкви, отмечается в обращении. «Подобно тому, как мы даровали автокефалию всем поместным церквам, Священный синод также решил даровать автокефалию православной церкви в Украине, которая претерпевает многие мучения», — указывается в сообщении.

День памяти голодомора на Украине приходится на четвертую субботу ноября. Массовый голод на Украине происходил в 1932–1933 годах.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Порошенко, подписание документа завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя подписание соглашения, указывал, что оно еще не означает создания автокефальной церкви на Украине.

В начале октября Константинопольский патриархат установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ) и подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.