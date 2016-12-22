РПЦ ответила на соглашение Порошенко и Константинопольского патриарха

Московский патриархат негативно отреагировал на подписание в Стамбуле соглашения между Порошенко и патриархом Варфоломеем. В УПЦ МП отметили, что сама необходимость подобного соглашения свидетельствует о взаимном недоверии

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале указал, что соглашение, подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает создания автокефальной украинской церкви.

«Читаю заголовок: «Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви». Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: «Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом»... Поясняю для тех, кому ничего не говорят слова о «правиле трех источников»: Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать», — объяснил суть соглашения Легойда.

Легойда отметил, что «конкордаты» украинкой власти с Фанаром (район, где расположена резиденция Константинопольского патриарха в Стамбуле. — РБК) ничего не меняют для миллионов верующих на Украине».

Заключение соглашения о сотрудничестве между Порошенко и патриархом Варфоломеем прокомментировали и в Украинской православной церкви Московского патриархата. «Сам факт подписания соглашения говорит о том, что Порошенко не доверяет Варфоломею и требует доказательств. Чтобы он не обманул его в очередной раз и выполнил обещания, которые, скорее всего, давал во время предыдущих встреч», — заявил председатель Синодального информационного отдела УПЦ Московского патриархата, архиепископ Ирпенский Климент, передает ТАСС. Климент напомнил, что Конституция Украины фиксирует отделение церкви от государства. «Любые вмешательства в церковные дела антиконституционны и должны получить оценку с юридической стороны», — подчеркнул он.

В Московском патриархате также обратили внимание на то, что действия Порошенко могут нарушать украинскую конституцию. Об этом сказал «Интерфаксу» замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. «Странно, конечно, что диалог о церковном устройстве на Украине Константинопольский патриарх ведёт не с теми, кто правомочен в подобных вопросах, а с представителями светской власти. Это очевидное нарушение основ конституционного строя украинского государства», — заявил он.

Во время визита в Стамбул 3 ноября Петр Порошенко подписал с Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. В своем Twitter Порошенко заметил, что считает этот день «историческим». По словам украинского президента, это соглашение «завершает процесс, чтобы предоставление томоса (грамоты о независимости украинской церкви. — РБК) произошло по всем канонам православной церкви».