Константинопольский патриарх дал совет РПЦ

Во время литургии в Стамбуле константинопольский патриарх Варфоломей посоветовал РПЦ взять пример со Вселенского патриархата, предоставлявшего поместным церквям автокефалию в ущерб собственному величию

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Вселенский патриарх Варфоломей во время литургии в кафедральном соборе Святого Георгия в Стамбуле рассказал о видении ситуации на Украине, пишет греческое издание «Прото тема». В своей речи патриарх посоветовал РПЦ признать автокефалию украинской церкви.

Варфоломей подчеркнул, что в то время, как РПЦ заявляет о расколе церквей, Константинопольский патриархат «говорит о любви». «С любовью, которая ведет церковь-мать на протяжении веков, с этой любовью пытается решить мы теперь церковную проблему Украины», — сказал он.

Вселенский патриарх признал, что автокефалия Украины стала поводом для столкновения с «сестрой» — Русской православной церковью. «Ей [РПЦ] трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию... так и Москве следовало бы признать, что украинский народ... имеет право на автокефалию», — заявил Варфоломей.

«Этот народ численностью почти в пятьдесят миллионов имеет право на свою духовную независимость, автокефалию», — добавил он.

Последний разговор лидеров РПЦ и Константинопольского патриархата, как заявлял предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, состоялся в конце августа. По словам Кирилла, он прошел эмоционально. По его словам, в ходе дискуссии эмоциональный уровень Варфоломея «превышал допустимый». «Я его так за руку возьму, по-братски скажу: ну давайте спокойнее, ну давайте поговорим», — рассказывал патриарх.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение. 3 ноября во время визита в Стамбул президент Украины Петр Порошенко подписал с Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В своем Twitter Порошенко заметил, что считает этот день «историческим».