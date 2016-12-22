Порошенко пообещал архиереям защитить право выбора церковной юрисдикции

Президент Украины Петр Порошенко пообещал архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), что государство защитит права священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Он уточнил, что встреча прошла с теми архиереями, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриархату о предоставлении автокефалии. По его словам, священники рассказали Порошенко о «беспрецедентном давлении» Москвы на епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к единой украинской церкви.

«Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции», — указал Цеголко. Он добавил, что, по словам Порошенко, Вселенский патриарх «гарантирует полную каноническую защиту» сторонникам автокефалии.

13 октября УПЦ МП официально отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине и разорвала евхаристическое общение с Константинополем вслед за РПЦ. В заявлении УПЦ МП говорилось, что процесс предоставления томоса об автокефалии является «искусственным, навязанным извне». В этот день должна была состояться встреча священников Московского патриархата с Порошенко, однако она сорвалась, так как стороны не смогли договориться о месте встречи. Согласно заявлению президента Украины, архиереи сами придумали отговорки, чтобы не приходить на встречу.

«Би-би-си Украина» передавал, что закрытая встреча Порошенко с рядом иерархов УПЦ МП все же состоялась. На ней присутствовали по меньшей мере трое священников, включая митрополита Переяславля-Хамельницкого Александра.