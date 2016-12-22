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СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП в Киеве
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СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП в Киеве
Общество, 00:02
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СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает Би-би-си Украина. Встреча состоялась в международном конгресс-центре Украинский дом в Киеве, на ней присутствовали по меньшей мере трое иерархов УПЦ МП, включая митрополита Переяславля-Хмельницкого Александра.

После встречи директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко сообщил, что на встрече присутствовали представители Московского патриархата, которые «поддерживают объединение» украинских церквей.

По словам Павленко, на встрече президент рассказал о переговорах с патриархом Константинопольским Варфоломеем. «Достаточно большая часть епископата УПЦ МП выступает за создание единой поместной православной церкви», — добавил директор. При этом представитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент сообщил Би-би-си, что не знает о прошедшей встрече.

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Порошенко 9 ноября выступил с предложением провести встречу с представителями УПЦ МП. Изначально предполагалось провести ее в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Однако позднее в администрации президента перенесли ее в здание Украинского дома, заявлял РБК пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов. По словам Порошенко, саммит в Украинском доме не состоялся, так как священники «начали искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит».

При этом в Лавре 13 ноября прошел собор, на котором представители УПЦ МП отказались присоединяться к автокефальной украинской церкви и разорвали евхаристическое общение с Вселенским патриархатом. Ответ УПЦ МП последовал после того, как в октябре Константинополь установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, на глав которых ранее была наложена анафема. В Русской православной церкви назвали действия Вселенского патриархата «легализацией раскола».
Теги: Петр Порошенко , Россия и Украина , РПЦ , УПЦ МП
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