WP узнала о ссоре Трампа с Мэй из-за Ирана и торговых сделок с ЕС

WP узнала о ссоре Трампа с Мэй из-за Ирана и торговых сделок с ЕС

Президент США Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и выразил недовольство из-за позиции Лондона по Ирану и торговых сделок с Евросоюзом. Об этом сообщают источники газеты The Washington Post.

По данным издания, Мэй позвонила Трампу во время его перелета из США в Париж на празднование столетия окончания Первой мировой войны. Премьер-министр поздравила Трампа с победой республиканцев на промежуточных выборах.

В ответ американский лидер нагрубил Мэй из-за того, что Британия, по его мнению, приложила недостаточно усилий для сдерживания Ирана. Также он пожаловался Мэй на несправедливые, по мнению Трампа, торговые соглашения США с Евросоюзом и расспросил премьера о Brexit. Газета отмечает, что Трамп прибыл в Париж в плохом настроении. Источники подчеркивают, что помощники Мэй были «особенно потрясены» расположением духа Трампа.

5 ноября вступил в силу новый пакет санкций против Ирана, который, по информации Министерства финансов США, является самым жестким из когда-либо вводимых. Ограничения были введены после того, как Трамп в мае объявил о выходе ядерной сделки с Ираном, заключенной еще в 2015 году.

Под санкции попали более 700 юридических и физических лиц, были затронуты нефтяной, финансовый и транспортный сектора республики. Британия, а также многие страны Евросоюза выразили сожаление из-за новых американских санкций против Тегерана. «Наша цель — защитить субъекты европейской экономики, у которых есть легальные коммерческие связи с Ираном», — указывалось в совместном заявлении главы европейской дипломатии и глав МИД Великобритании, Франции и Германии.