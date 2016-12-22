Трамп отказался посещать американское военное кладбище из-за дождя

Дональд Трамп подвергся критике в США из-за отказа посещать американское военное кладбище под Парижем. Причиной нежелания президента ехать туда стала плохая погода

Жена Трампа Мелания под парижским дождем (Фото: Thibault Camus / AP)

Трамп, который поехал во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных окончанию Первой Мировой войны, не поехал на кладбище под Парижем, где похоронены погибшие 100 лет назад американские военнослужащие. В Белом доме заявили, что президент и его жена изменили планы из-за дождя, сообщает Washington Post.

Поскольку других иностранных лидеров дождь в субботу не смутил, и они посетили траурные церемонии, в США Трампа подвергли резкой критике. «Это просто возмутительно, что наш президент не хочет почтить память погибших во Франции солдат, а вместо этого остается в гостинице и смотрит телевизор», - заявил бывший спичрайтер Джорджа Буша Дэвид Фрам.

«Трампу ничего не мешает использовать тему армии в своих предвыборных выступлениях. И его смущает вероятность дождя, когда надо поехать и посетить могилы тех, кто погиб во славу Америки», - добавил бывший заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс.

Сам Трамп в своем Twitter никак не прокомментировал отказ ехать на кладбище. Он ограничился несколькими сообщениями на тему подсчета голосов во Флориде и коротким поздравлением морским пехотинцам в связи с их праздником. Помимо этого президент сообщил, что провел в Париже «несколько продуктивных встреч» с мировыми лидерами, однако не привел никаких деталей относительно того, с кем именно он общался.