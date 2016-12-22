Семерка демократов: кто бросит вызов Трампу на выборах через два года

«Одному из моих главных критиков, неопрятному мужчине по имени Джо Кроули, надрала задницу молодая женщина, у которой было много энергии», — прокомментировал ее победу на летних праймериз Трамп. Тогда она сенсационно выиграла в 14-м избирательном округе Нью-Йорка, потеснив конгрессмена Джозефа Кроули, известного демократа с большим авторитетом в партии и финансовой поддержкой. Как пишет The New York Times, Кортес до участия в праймериз работала официанткой, в издательстве детских книг, а также помогала организовывать мероприятия в ходе кампании Сандерса два года назад. Ее избирательный округ — один из самых либеральных. Согласно The Atlantic, половина жителей в нем — иммигранты, а нацменьшинства уже являются большинством.

Окасио-Кортес выступает за самые радикальные инициативы прогрессивного крыла. В ее программе — введение минимальной зарплаты в $15 в час (по данным сайт​а штата Нью-Йорк, пока этот показатель составляет максимум $13), создание всеобщего бесплатного здравоохранения и высшего образования (во многом сходно с тем, что предлагал Сандерс), предоставление всем американцам гарантированных правительством рабочих мест, запрет всех видов оружия, кроме спортивного, ликвидацию иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

По оценке Сандерса, который также был переизбран на пост сенатора 6 ноября, результаты выборов показали востребованность кандидатов от прогрессивной платформы и их способность выиграть борьбу за Белый дом через два года.

Респектабельные и непопулярные

В ходе промежуточных выборов переизбрались на посты сенаторов еще два потенциальных участника президентской кампании 2020 года. Сенатор Элизабет Уоррен — кумир американской прогрессивной общественности, считает Дудаков. Она была профессором в Гарварде, после кризиса 2008 года Обама назначил ее на пост главы тогда же сформированного Бюро по финансовой защите потребителей, которое должно было регулировать деятельность банков. С 2013 года — сенатор от Массачусетса.

В биографии сенатора есть скандал, связанный с ее утверждением об индейском происхождении. В ходе предвыборной кампании на пост сенатора в 2012 году Уоррен заявляла, что гордится своими индейскими предками. Однако незадолго до промежуточных выборов сделала ДНК-тест, результаты которого опубликовала на своем сайте. Тест не выявил наличие близких родственников-индейцев у Уоррен, лишь определив, что она максимум на 1/64 индейского происхождения, что вызвало противоречивую реакцию даже среди членов Демократической партии.

Сенатор от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд, по словам Дудакова, может занять нишу Хиллари Клинтон, «высоколобой представительницы Нью-Йорка, которая будет представить истеблишмент демократов на праймериз». Бывший стратег Обамы Дэвд Аксельрод отмечает такие качества нью-йоркского сенатора, как «инстинкт на темы, которые мотивируют» избирателей, а также ее роль в движении #MeToo.

Еще одним демократом, которому участие в выборах в конгресс пойдет на пользу и может повысить шансы на участие в кампании 2020 года, стал экс-конгрессмен от Техаса, кандидат в сенаторы от этого же штата Бето О'Рурк. Хотя он и проиграл выборы, его результат назван феноменальным. В консервативном Техаcе демократ левых убеждений проиграл известному сенатору-республиканцу Теду Крузу всего 3% голосов. За время кампании О'Рурк также собрал рекордную сумму пожертвований — $70 млн (никогда еще столько не собирали в борьбе за пост сенатора). По мнению Аксельрода, О'Рурк «будет находиться под большим давлением» с тем, чтобы подумать о выдвижении в президенты в 2020 году. Политический эксперт также приметил, что демократ сумел собрать такую внушительную денежную сумму в борьбе за кресло сенатора — качество, которое очень пригодится и на президентских выборах.

Еще два потенциальных участника — сенатор от Калифорнии Камала Харрис и сенатор от Нью-Джерси Кори Букер — представляют этнические меньшинства. Харрис — наполовину ямайка, на другую половину — индианка, а Букер — мулат. Дудаков считает, что у американского электората есть традиция выбирать в оппоненты действующему президенту его полную противоположность, поэтому и Харрис, и Букер лучше остальных годятся в соперники Трампу. Сдержанно их шансы оценивает исполнительный директор комитета политических действий (PAC) America Rising Александра Уйлкес. «Подгоняя свои политические взгляды к тому, чтобы «попасть в левые» для 2020 года, Букер и Харрис создают образ, который фундаментально не соответствует запросам большинства избирателей», — считает она (цитата по The Hill).

Однако согласно недавнему опросу телеканала CNN, из перечисленных кандидатов популярностью пользуется только Сандерс — за него готовы голосовать 13% демократов, за Харрис и Уоррен — 9% и 8%.

Опытный и популярный

Самым популярным кандидатом у электората демократов на президентских выборах в 2020 году остается бывший вице-президент Джо Байден — больше трети (33%) демократов готовы отдать за него свой голос. Тем не менее в 2020 году ему будет уже 77 лет. По мнению Дудакова, большое преимущество Байдена в том, что он знает, как понравиться избирателям: «Он может выглядеть как абсолютно центристский кандидат, но при этом поддерживать вполне себе либеральные инициативы: вроде реформы медстрахования Обамы (Obamacare)».

«Если не считать тяжеловесов типа Байдена, все остальные не являются политиками общенационального уровня», — считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. По его мнению, политический опыт Байдена важен — он занимал высшие посты, был председателем сената и вице-президентом. «Он единственный, кто мог бы аргументированно и с опытом бороться против Трампа», — полагает эксперт.

Однако, подчеркивает Рогулев, политические аутсайдеры в Д​емпартии могут завоевать симпатии избирателей. «Отличный пример — Берни Сандерс. В 2016 году он был аутсайдером, но выступил очень хорошо, хотя его никто в расчет не брал. На предварительных выборах он набрал 46% делегатов, хотя ему ставили палки в колеса», — подчеркнул он.