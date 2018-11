Семерка демократов: кто бросит вызов Трампу на выборах через два года

Выборы в конгресс стали успехом Демпартии, вернувшей контроль над палатой представителей. Однако они не дали ответа на вопрос о партийных фаворитах на следующих выборах президента. Кто может побороться с Трампом, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Кризис лиде​рства

Промежуточные выборы в конгресс США установили несколько рекордов: впервые в истории нижней палаты американского парламента в нее избрано рекордное количество женщин (более 90, до этого их число не превышало 84), впервые были избраны женщины-мусульманки — демократки Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Среди рекордсменов и 29-летняя Александрия Окасио-Кортес, ставшая самой молодой женщиной в истории нижней палаты. Ее называют главной звездой Демократической партии в этой кампании.

До сих пор после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году у демократов почти не было лидеров, способных сплотить партию и бросить вызов президенту Трампу на президентских выборах 2020 года. О намерении Трампа баллотироваться на второй срок СМИ со ссылкой на источники сообщали уже несколько раз. «Вынужденным лидером Демократической партии», по определению Politico, оставался экс-президент Барак Обама. Издание сообщало, что за несколько летних месяцев он провел встречи с по крайней мере с девятью потенциальными кандидатами на участие в следующих президентских выборах, в том числе с сенаторами Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Проблема кризиса лидерства характерна для американских партий, потерявших власть (после истечения полномочий Обамы в 2016 году демократка Хиллари Клинтон проиграла Трампу), отмечает политолог-американист Малек Дудаков: «Имелся ли кризис лидерства у республиканцев в 2009 году? Безусловно: кроме Сары Пейлин у них почти не было ярких политиков национального масштаба. Сейчас аналогичная ситуация наблюдается уже у демократов».

Партия кренится влево

Молодое поколение Демпартии, в том числе Окасио-Кортес, — приверженцы левых взглядов. Движущая сила демократических социалистов — независимый сенатор от Вермонта, 77-летний Берни Сандерс. В 2016 году на праймериз партии он уступил Хиллари Клинтон. Но, как отмечает The Guardian, движение, которое создал Сандерс, захватило многих молодых американцев. За два года число участников организации «Демократические социалисты Америки» (Democratic Socialists of America) выросло с чуть более 6,5 тыс. членов до почти 45 тыс. «То, что было лишь небольшой сетью местных отделений в университетских и больших городах, выросло до сети в 47 штатах и Вашингтоне, от Гонолулу до Кейп-Кода, штат Массачусетс», — отмечает The Washington Post. При этом тысячи новых заявок на вступление появились после победы Кортес на праймериз.