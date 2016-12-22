ЕС, Британия, Франция и ФРГ ответили на санкции США против Ирана

Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия выразили сожаление из-за новых санкций США против Ирана, которые вступят в силу 5 ноября, и заявили о необходимости защитить свои компании от этих мер Вашингтона, передает Reuters со ссылкой на совместное заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини и глав МИД трех стран.
«Наша цель — защитить субъекты европейской экономики, у которых есть легальные коммерческие связи с Ираном», — говорится в заявлении.
Санкции США против Ирана вводятся после того, как Вашингтон вышел из так называемой ядерной сделки с Тегераном. Так, в понедельник, 5 ноября, вступит в силу второй пакет ограничений, которые коснутся импорта иранской нефти. Власти США заявляли, что конечной целью санкций видят сведение экспорта нефти из Ирана до нуля.
При этом ряд стран, как рассказали госсекретарь США Майк Помпео и глава американского Минфина Стивен Мнучин, попадут под исключение и смогут покупать нефть у Ирана, не опасаясь последствий из-за нарушения санкционного режима.