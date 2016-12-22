ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,26 64,84 EUR Нал. 76,38 73,98 USD Бирж. 66,17 +0,45 EUR Бирж. 75,39 +0,43 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6422,60 +45,50 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25233,72 -0,58% Nasdaq 7347,87 -1,15%
ЕС, Британия, Франция и ФРГ ответили на санкции США против Ирана
Лента новостей
Обвиняемого в госизмене эксперта поместили в «Лефортово» 22:21, Общество ЕС, Британия, Франция и ФРГ ответили на санкции США против Ирана 22:08, Политика Украина с января сократила транзит газа из России на 7,3% 21:55, Экономика В России запустили реактор первой плавучей атомной электростанции 21:44, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 21:34, РБК и Mastercard Появилось видео с ракетных учений Украины недалеко от Крыма 21:30, Политика En+ отказалась от переезда на Кипр из-за санкций 21:27, Бизнес МИД назвал «Белые каски» ответвлением запрещенной «Джебхат ан-Нусры» 21:08, Политика Фигуристка Загитова объяснила срыв элемента на этапе Гран-при в Финляндии 21:07, Спорт «Акадо» отреагировало на сообщения о данных клиентов в открытом доступе 20:51, Общество Телеканал HBO ответил на фото Трампа со слоганом «Санкции близко» 20:49, Политика 5 модных трендов этой осени 20:34, РБК Pink и KUPIVIP В РЖД третий раз за год подняли зарплату 20:30, Общество Полиция задержала похитителей ноутбуков из «Гоголь-центра» 20:25, Общество Блогера Илью Варламова не пустили в Азербайджан 20:20, Общество США пригрозили SWIFT санкциями из-за Ирана 20:16, Политика Операторам без лицензии предложили запретить ввозить спутниковые телефоны 20:12, Технологии и медиа В Тюмени машина сбила семерых пешеходов 20:05, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 20:04, РБК и Экспострой на Нахимовском Генпрокуратура не увидела в обращении Золотова оснований для проверки 20:00, Политика В РПЦ сочли неадекватными слова константинопольского эмиссара по Украине 19:46, Общество Футболист сборной Дании Никлас Бендтнер получил тюремный срок 19:43, Спорт Власти предложили испытать беспилотные автомобили в Москве и Татарстане 19:38, Технологии и медиа Путин назначил нового посла в Таиланде 19:35, Политика В Москве суд арестовал обвиняемого в госизмене военного эксперта 19:30, Общество Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в стиле «Игры престолов» 19:25, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 19:19, РБК и Thomson Reuters В Египте неизвестные обстреляли автобус с христианами-коптами 19:17, Общество
ЕС, Британия, Франция и ФРГ ответили на санкции США против Ирана
Политика, 22:08
0
ЕС, Британия, Франция и ФРГ ответили на санкции США против Ирана

Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия выразили сожаление из-за новых санкций США против Ирана, которые вступят в силу 5 ноября, и заявили о необходимости защитить свои компании от этих мер Вашингтона, передает Reuters со ссылкой на совместное заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини и глав МИД трех стран.

«Наша цель — защитить субъекты европейской экономики, у которых есть легальные коммерческие связи с Ираном», — говорится в заявлении.

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в стиле «Игры престолов»
Политика

Санкции США против Ирана вводятся после того, как Вашингтон вышел из так называемой ядерной сделки с Тегераном. Так, в понедельник, 5 ноября, вступит в силу второй пакет ограничений, которые коснутся импорта иранской нефти. Власти США заявляли, что конечной целью санкций видят сведение экспорта нефти из Ирана до нуля.

При этом ряд стран, как рассказали госсекретарь США Майк Помпео и глава американского Минфина Стивен Мнучин, попадут под исключение и смогут покупать нефть у Ирана, не опасаясь последствий из-за нарушения санкционного режима.

Теги: санкции США
Главное
En+ отказалась от переезда на Кипр из-за санкций Бизнес
Материалы по теме
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в стиле «Игры престолов» Политика
США пригрозили SWIFT санкциями из-за Ирана Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter