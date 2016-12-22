Адвокат заявил об отказе Рыболовлева отвечать на вопросы в полиции Монако

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев во время нахождения в полиции Монако после задержания 6 ноября не ответил ни на один из заданных ему следователями вопросов. Об этом РБК заявил адвокат бизнесмена Тома Жаккарди.

По его мнению, продолжительность задержания Рыболовлева была крайне длительной. Он отметил, что предприниматель был задержан утром 6 ноября, его продержали в полиции до утра 7 ноября.

«Рыболовлев не ответил ни на один из заданных ему вопросов. Это позиция, которую мы заняли более года назад. Мы написали судье письмо с объяснением этой позиции. Все могло быть решено в течение двух минут», — сказал адвокат.

Он также рассказал, что у Рыболовлева нет обязанности отмечаться где-либо, нет запрета на передвижения куда-либо. По его словам, есть только судебный контроль, при котором обязанность подозреваемых, которым предъявлены обвинения, — это не общаться между собой.

«Встречи Дмитрия Рыболовлева, который сейчас находится в Москве, проходят в разных странах и городах, которые он посещает — в Монако, в Швейцарии, в Париже, в Лондоне и многих других», — добавил он.

Вечером 6 ноября стало известно о том, что Рыболовлева задержали в Монако. Французское издание Le Monde сообщало, что он дал показания следователям по делу о коррупции и торговле влиянием. По данным газеты Monaco-Matin, российский миллиардер провел в полицейском участке всю ночь. Также издание добавило, что вместе с ним задержали «почти весь бывший состав судебной системы Монако, вплоть до высших уровней». На следующий день бизнесмену предъявили обвинение в коррупции и выпустили из полицейского участка, оставив его под судебным контролем.