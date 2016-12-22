Климкин анонсировал новые санкции против России из-за выборов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и его «партнеры» разрабатывают санкции против России за проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом глава украинского МИДа написал на своей странице в Twitter.



«Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления», — заметил глава внешнеполитического ведомства. Он также назвал выборы в ДНР и ЛНР фейковыми.

Выборы глав самопровозглашенных республик пройдут 11 ноября. За два дня до голосования, 9 ноября,​ прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов этого выборного процесса. По украинскому законодательству, им грозит пожизненное лишение свободы. Как полагает следствие, проведение выборов в Донбассе осуществляют представители России, что является «продолжением преступных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».