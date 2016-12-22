ЦИК ДНР сообщила о победе Пушилина на выборах главы республики

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин победил на выборах с результатом 60,85% голосов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Ольгу Позднякову.



По данным ЦИК, после обработки 100% бюллетеней другой кандидат на пост главы ДНР Роман Храменков получил 14,2% голосов, за Елену​ Шишкину проголосовали 9,3% избирателей, за Романа Евстифеев​а — 7,75% избирателей, за Владимира Медведева — 6,5%.

На выборах депутатов Народного совета ДНР победило общественное движение «Донецкая Республика», получив 72,5% голосов, движение «Свободный Донбасс» набрало 26%. По словам Поздняковой, явка на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета составила более 80%.

Ранее сообщалось о победе Леонида Пасечника на выборах главы ЛНР.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. В Киеве выборы в Донбассе не признают и считают их противозаконными. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы фейковыми и указал на нарушение минских договоренностей. В Кремле утверждают, что выборы в самопровозглашенных республиках не идут вразрез с минскими соглашениями.