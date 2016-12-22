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Порошенко обсудил с Макроном и Меркель выборы в Донбассе
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Порошенко обсудил с Макроном и Меркель выборы в Донбассе
Политика, 21:45
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Порошенко обсудил с Макроном и Меркель выборы в Донбассе

В Париже во время встречи президент Украины Петр Порошенко, французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, которые состоялись 11 ноября. Об этом сообщил Порошенко в ходе пресс-конференции, говорится на сайте украинского лидера.

По его словам, в ходе встречи «была отмечена твердая позиция по осуждению выборов» и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. «Четко было отмечено о том, что это грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей», — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины рассказал, что Меркель и Макрон положительно оценили «ответственное отношение» Киева к выполнению минских соглашений, а также что Украина на год продлила закон об особом статусе Донбасса.

Порошенко также рассказал, что стороны обсуждали введение миротворцев в Донбассе. Украинский лидер выразил убеждение, что «только» миротворческий контингент сможет обеспечить выполнение минских соглашений, прекращение обстрелов и «заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства». «Потому бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла», — подчеркнул украинский лидер. Он отметил, что подобные действия неприемлемы.

Также Макрон, Меркель и Порошенко говорили об освобождении заключенных украинских граждан в России, а также о процессе обмена пленными с Донбассом.

В Париже в воскресенье, 11 ноября, проходят памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны. По случаю этой даты во французскую столицу прибыли главы государств и правительств мира. В том числе в Париже находится президент России Владимир Путин. Он уже встретился с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О чем именно российский лидер говорил с ними, неизвестно.

Теги: Петр Порошенко , Эмманюэль Макрон , Ангела Меркель
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