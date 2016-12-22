WSJ отметила успехи России по дедолларизации

Дедолларизация российской экономики должна помочь «смягчить удар» новых возможных санкций США и уже есть некоторые результаты, пишет The Wall Street Journal.

«Роль доллара в российской экономике сокращается. Доля валютных депозитов физических и юридических лиц в российских банках упала в сентябре 2018 года до 26%, с пика в 37% в 2016 году», — приводит расчеты издание.

Газета отмечает, что доля экспортных доходов в долларах во втором квартале текущего года упала до 68% по сравнению с более чем 80% в 2013 году. Эксперт ING Bank Дмитрий Долгин добавил, что доля торговли России и Китая в рублях и юанях за четыре года увеличилась почти в четыре раза, до 19%.

Однако, по словам аналитиков, Россия не сможет полностью отказаться от доллара, потому что страна в значительной мере полагается на экспорт нефти и газа.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что в связи с американскими санкциями Россия и Китай обсуждают создание системы расчетов в нацвалютах. По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, Москва и Пекин готовят соглашение о взаиморасчетах в нацвалютах, которое могут подписать до конца года. Премьер-министр Дмитрий Медведев также признал, что протекционизм и санкции стали «реальностью современного мира», и поддержал дедолларизацию взаиморасчетов с Китаем.