Медведев признал санкции и протекционизм новой реальностью экономики мира

Во время выступления в Китае глава российского правительства признал, что протекционизм и санкции стали «реальностью современного мира». Медведев выступил за либерализацию мировой экономики и защиту принципа свободной конкуренции

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Дмитрий Медведев в Шанхае выступил перед представителями 130 государств, которые собрались на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров. Российский премьер призвал их «не закрывать глаза» на новые экономические реалии, передает ТАСС.

«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза», — сказал Медведев.

По мнению Медведева, в основе мировой торговли должны лежать принцип свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Говоря о развитии торговых отношений с Китаем, глава кабмина поддержал дедолларизацию взаиморасчетов. Он подтвердил, что Москва намерена двигаться по пути взаиморасчетов в национальных валютах. «[Российско-китайские отношения] не зависят от экономической, политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении, с учетом интересов друг друга. Это создает основу для развития торгово-экономических, инвестиционных связей, для расширения взаимных расчетов в национальных валютах. Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования — и в юанях, и в рублях — имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты», — сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил, что кабмин изучает возможность создания новых механизмов взаиморасчетов с Китаем в национальных валютах. По словам Приходько, стимулом для этого стали санкции США.