В правительстве заявили об обсуждении с КНР системы расчетов в нацвалютах

Россия и Китай обсуждают создание трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько, передает ТАСС.
«Это актуальная задача — в связи с американскими санкциями необходимы новые механизмы проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами обеих стран», — сказал он.
Приходько отметил, что переход на расчеты в национальных валютах позволит «существенно снизить» санкционные риски, а также зависимость от американского доллара в двусторонней торговле. Он добавил, что вопрос создания трансграничной системы расчетов обсуждался на заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству, которое прошло в конце сентября.
В начале октября министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что Россия работает над разработкой «стимулирующих мер» для развития расчетов в национальных валютах, в частности, с Китаем. Он отметил, что для того, чтобы такие меры были эффективными, необходимо снизить издержки предприятий и населения при конвертации.