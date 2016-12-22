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Шувалов назвал срок соглашения о расчетах с Китаем в национальных валютах
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Шувалов назвал срок соглашения о расчетах с Китаем в национальных валютах
Политика, 08:43
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Шувалов назвал срок соглашения о расчетах с Китаем в национальных валютах
Соглашение между Россией и Китаем о взаиморасчетах в национальных валютах может быть подписано уже до конца этого года, рассказал глава ВЭБа Игорь Шувалов. По его словам, обе стороны понимают, «как эта схема должна работать»
Игорь Шувалов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Москва и Пекин готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах, оно может быть подписано до конца года. Об этом, как передает корреспондент РБК, после переговоров правительственных делегаций России и Китая журналистам сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

«Нас [ВЭБ] особо волнует вопрос взаиморасчетов в национальных валютах», — сказал Шувалов. Соответствующий проект соглашения уже обсуждали министры и вице-премьеры России и Китая, чтобы «выйти на подписание этого соглашения как можно быстрее», уточнил он.

Тема также затрагивалась на встрече премьера Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина, добавил Шувалов. В работе системы будет принимать участие ВЭБ.

«Такая форма взаиморасчетов нам понятна, используем традиционные, бездокументарные, документарные расчеты. Есть новые методы, которые сейчас развиваются под эгидой Центрального банка, и точно такая же альтернативная системе SWIFT система есть в Китайской Народной Республике», — пояснил Шувалов.

Как уточнил глава ВЭБа, соглашение о расчетах национальных валютах может быть подписано до конца года. Россия и Китай могут использовать свои аналоги SWIFT и «другие формы». «Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана теперь в соглашении, — отметил Шувалов. — Было бы отлично, если бы мы смогли его подписать до конца года».

Ранее, 5 ноября, выступая на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, Медведев заявил о поддержке дедолларизации взаиморасчетов с Китаем и подтвердил, что Москва намерена двигаться по пути взаиморасчетов в национальных валютах. «[Российско-китайские отношения] не зависят от экономической, политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении, с учетом интересов друг друга», — подчеркнул он тогда. Российский премьер заявил, что протекционизм и санкции стали «реальностью современного мира».

По словам руководителя аппарата правительства России Сергея Приходько, Россия и Китай обсуждают создание трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют. «Это актуальная задача. В связи с американскими санкциями необходимы новые механизмы проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами обеих стран», — пояснил чиновник.

Переход на расчеты в национальных валютах позволит «существенно снизить» санкционные риски, а также зависимость от американского доллара в двусторонней торговле, отметил Приходько. Он рассказал, что пути решения этой проблемы обсуждались на заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству в конце сентября.

В октябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя планы дедолларизации экономики страны, сказал, что в ближайшие 20 лет Россия не сможет торговать с Европой, ведя расчеты в национальной валюте. Именно поэтому необходимо «иметь большой объем конвертируемой валюты», в том числе доллары и евро, пояснил он тогда. При этом глава Счетной палаты отметил, что в этом списке юань — не конвертируемая валюта, поэтому за него «мало что продадут на мировых рынках».

Авторы: Антон Фейнберг, Владислав Гордеев.
Теги: Китай , Соглашение , расчеты
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