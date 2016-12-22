В ЦБ объяснили отток рублевых вкладов в августе и сентябре

Объем рублевых депозитов, по данным на 1 октября, вырос почти на 10% год к году. При этом в августе и сентябре показатель снижался. Долларовые вклады в годовом отношении сократились на 7,3%.

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Объем рублевых депозитов населения России, по данным на 1 октября, вырос на 9,9% (по сравнению с аналогичной датой 2017 года). Об этом сообщается в «Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2019–2021 годы».

«Сохранение положительных реальных процентных ставок обеспечивало привлекательность для населения вкладов в рублях», — говорится в документе.

При этом в августе и сентябре объем рублевых депозитов снижался. В ЦБ объяснили это локальным сокращением реальных доходов населения, вызванным в том числе снижением прочих доходов, в том числе скрытых доходов и доходов от продажи валюты.

По данным доклада ЦБ "О динамике развития банковского сектора", в августе рублевые вклады населения сократились на 88 млрд руб., а в сентябре - на 178 млрд руб.

Зампред ЦБ Василий Поздышев объяснял это двумя факторами: во-первых, тарифной политикой крупных банков, которые привлекали вклады по не очень привлекательным ставкам еще весной, во-вторых, повлиял «медийный эффект» обсуждения валютного курса и дедолларизации экономики.

Центробанк в «Основных направлениях...» прогнозирует, что девалютизация кредитов и депозитов продолжится, и это будет поддерживать финансовую и ценовую стабильность экономики России.

«Девалютизация <...> также способствует ослаблению влияния внешних факторов на внутренний финансовый сектор и повышает роль внутренних процентных ставок при принятии решений населением и бизнесом», — указывает ЦБ.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин заявлял, что в течение ближайших трех-пяти лет доля валютных вкладов населения может сократиться вдвое.