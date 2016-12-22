Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что после рукопожатия Трамп похлопал российского президента по плечу. Путин также поздоровался за руки с другими мировыми лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

По данным агентства, Путин и Трамп не заезжали в Елисейский дворец, а сразу прибыли к арке. После церемонии у Триумфальной арки мировые лидеры отправятся на ланч.

В конце апреля Путин предложил провести встречу с Трампом в Париже на полях мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Президент США заявил, что, скорее всего, встретится с российским коллегой. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что во французской столице пройдет «нормальная двусторонняя встреча» Путина и Трампа. Однако позднее американский лидер заявил, что, «наверное», не встретится с Путиным. В Кремле объяснили невозможность проведения встречи тем, что это не предусмотрено форматом мероприятия. По словам Ушакова, теперь российская и американская сторона ориентируются на организацию полноформатной встречи в Буэнос-Айресе,​ на полях саммита G20.

11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. Боевые действия прекратились 11 ноября 1918 года при подписании Компьенского перемирия, итоговый Версальский мирный договор был подписан в следующем году, 28 июня 1919 года.



