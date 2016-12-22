Ушаков назвал причину переноса полноценной встречи Путина и Трампа

Опасения Парижа вызвало предположение, что встреча Путина и Трампа отвлечет внимание от мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков

Юрий Ушаков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Организаторы памятных мероприятий в честь окончания Первой мировой войны в Париже беспокоились о том, что встреча президентов России и США отвлечет внимение от повода, по которому они приедут в Париж. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Хочу подтвердить, что в ходе недавней поездки советника президента США Джона Болтона была достигнута договоренность о встрече в Париже в привязке к памятным мероприятиям. Понятно, что сообщение о проведении встречи в Париже вызвало огромный интерес и в общественно-политических кругах, и в СМИ.

С учетом этого французские коллеги стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий и планируемого форума», — рассказал Ушаков.

По его словам, свои опасения французские партнеры «активно доносили до российской и американской стороны».

«С учетом этих соображений было принято решение в Вашингтоне и Москве: воздержаться от проведения масштабной встречи [в Париже] и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе», — добавил Ушаков.

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