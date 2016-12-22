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Кремль признал невозможность полноценной встречи Путина и Трампа в Париже
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Кремль признал невозможность полноценной встречи Путина и Трампа в Париже
Политика, 05 ноя, 23:31
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Кремль признал невозможность полноценной встречи Путина и Трампа в Париже
Полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже, скорее всего, не состоятся из-за формата мероприятия, заявил Дмитрий Песков. Заявление было сделано после слов Трампа о том, что он едет в Париж по другой причине
Вид на Кремль (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, не смогут провести в Париже полноценные переговоры, поскольку это не предусмотрено форматом мероприятия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президенты «на ногах» обсудят возможность полноформатной встречи.

​«В Париже, действительно, скорее всего обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как сообщает ТАСС, Песков подчеркнул, что изменение формата встречи президентов не связано с разногласиями между Россией и США.

О том, что 11 ноября в Париже, на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Путин и Трамп проведут «нормальную двустороннюю встречу» 23 октября заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, договоренность об этом была достигнута во время переговоров советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Кремль анонсировал «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа
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Песков тогда пояснил, что Путин в ходе этих переговоров намерен «сверить часы». «Главная цель — это сверить часы. Вы знаете, что у президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. По-прежнему очень много вопросов, которые касаются стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — сказал тогда Песков.

Трамп заявил в ответ, что встреча еще не подготовлена, но возможно состоится.

Однако 5 ноября он уже объявил, что едет в Париж «по другим делам» и и выразил сомнение, что запланированные там мероприятия будут «подходящим местом» для переговоров. «Мы еще ни о чем не договорились. Мы не знаем, будет ли это подходящим местом. Я еду в Париж по другим делам» — сказал Трамп. По его словам, переговоры состоятся, возможно, в Аргентине на саммите «Большой двадцатки». «Но мы встретимся на G-20, и, вероятно, у нас будет встреча после этого. Наверное, множество встреч», — пояснил Трамп и добавил, что всегда хотел «поладить с Россией, Китаем и всеми».
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: переговоры , Дональд Трамп , Владимир Путин
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