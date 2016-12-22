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Путин прилетел в Париж на столетие окончания Первой мировой войны
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Путин прилетел в Париж на столетие окончания Первой мировой войны
Политика, 12:38
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Путин прилетел в Париж на столетие окончания Первой мировой войны

Российский президент Владимир Путин прилетел в Париж, сообщает ТАСС. В столице Франции вместе с другими мировыми лидерами он примет участие в торжествах, посвященных столетию завершения Первой мировой войны.

Борт президента приземлился в аэропорту Шарль де Голль. Специально для перемещений Путина в Париже во Францию был доставлен отечественный лимузин Aurus из проекта «Кортеж»: эта машина встретила президента в аэропорту. На ней​ Владимир Путин отправился на торжественные мероприятия к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки. Вслед за этим Путин и другие главы государств отправятся в Елисейский дворец, где должен пройти рабочий ланч.

В ходе визита в Елисейский дворец ожидается короткая встреча Путина с Дональдом Трампом. От проведения полноформатных переговоров Москва и Вашингтон отказались по просьбе французской стороны.

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Торжества 11 ноября проходят в память о Компьенском перемирии 1918 года, которое фактически завершило боевые действия Первой мировой войны. С юридической точки зрения итог Первой мировой подвел Версальский договор,  подписанный 28 июня 1919 года в Версальском дворце. Россия в подписании договора не участвовала из-за принятого после Октябрьской революции решения большевиков о выходе страны из войны и заключения сепаратного мира с Германией.

Теги: Владимир Путин
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