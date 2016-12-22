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Общество , 14:30
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Адвокаты Цеповяза подтвердили подлинность его обращения из колонии
Адвокаты осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза подтвердили, что обращение, которое они передали РБК от его имени, подлинное и является согласованной позицией защиты и заключенного
Вячеслав Цеповяз (Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости)

Адвокаты Эльбрус Муртазов и Умалат Сайгитов в пятницу, 9 ноября, подтвердили подлинность обращения из колонии осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, которое они передали РБК накануне. Обращение было опубликовано 8 ноября. Всего интересы Цеповяза представляют три адвоката. Один из них, Роман Боков, 9 ноября не ответил на звонки РБК.

Еще одно подтверждение подлинности письма потребовалось после того, как агентство «РИА Новости» опубликовало материал, в котором Муртазов заявил, что никакого согласованного с Цеповязом обращения не было, а передавший его РБК адвокат высказал свое личное мнение. «Не было никакого обращения, Вячеслав в ШИЗО. Это было мнение одного из адвокатов, который высказал свое личное мнение, что несидящая часть общества лишает возможности сидящую есть какие-то там деликатесы. Я связался с этим адвокатом, он сказал: «Я не общался с Вячеславом, я высказал свое мнение, его переврали», — цитирует агентство Муртазова.​ Новость была опубликована с заголовком: «Адвокат Цеповяза опроверг, что его подзащитный передавал заявление в СМИ». Помимо прочего, в ней говорится, что «РИА Новости» не располагает комментариями РБК».

Спустя полтора часа после публикации «РИА Новости» адвокат Муртазов подтвердил РБК, что в обращении высказана общая позиция защиты и осужденного. «Позиция у нас общая выраженная. Мы говорим о единой позиции, которая у нас по фотографиям в течение года сложились. Это выработанная позиция всех защитников и Вячеслава [Цеповяза], но фраза про равенство сидящих и несидящих — это были измышления Умалата [Сайгитова]», — заявил адвокат.

Умалат Сайгитов после комментария Муртазова заявил РБК, что опубликованное обращение является согласованной позицией Цеповяза и его защитников, один из пунктов которого он как адвокат изложил «своими словами». «Текст, который я вам высылал, был согласован с Муртазовым», — заверил Сайгитов.

РБК публикует полный текст обращения, переданный в редакцию 8 ноября, а также скриншот переписки в этот же день с адвокатом Умалатом Сайгитовым. В распоряжении редакции есть все аудиозаписи переговоров с адвокатами Цеповяза.​

Кроме того, редакция РБК ​всегда рада предоставить комментарий по любому из своих материалов, было бы желание его получить.​

Теги: Вячеслав Цеповяз
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