The Times узнала об отказе ЕС от ключевого предложения Мэй по Brexit

Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по таможенным соглашениям. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
Газета отмечает, что ЕЕ отказался от предложения Мэй создать «независимый механизм» по разрешению проблемы выхода Британии из временного таможенного соглашения.
Источники газеты добавили, что четыре британских министра, которые выступают против Brexit, «находятся на грани отставки» после того, как в отставку подал замминистра транспорта Джо Джонсон.
В начале ноября The Times узнала, что Тереза Мэй заключила с Брюсселем сделку, согласно которой британским финансовым компаниям предоставляется доступ к европейским рынкам после выхода страны из ЕС. Однако впоследствии британский министр по делам Brexit заявил, что переговоры по этому вопросу еще ведутся, а соглашение пока не достигнуто.
Затем The Times сообщила, что Мэй удалось договорится об уступке, которая позволила бы Великобритании остаться в Таможенном союзе ЕС с сохранением права выйти из соглашения. При этом за Лондоном признается право осуществлять контроль товаров на фабриках и в магазинах, но не на границе.