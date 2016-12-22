Министр по Brexit опроверг наличие договоренностей Мэй с Евросоюзом

Британский министр по делам Brexit заявил, что переговоры по доступу финансовых компаний к европейским рынкам еще ведутся, и соглашение пока не достигнуто. Об этом сообщает Reuters.

«Хотя мы продолжаем добиваться хорошего прогресса в согласовании новых механизмов для финансовых услуг, переговоры продолжаются, и они будут вестись до тех пор, пока все не будет согласовано», — сказал чиновник.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Евросоюзом, которая предоставит британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после выхода из ЕС. По данным газеты, переговорщики Лондона и Брюсселя достигли договоренности по всем аспектам партнерства в сфере услуг и по обмену данными. Отмечалось, что ЕС будет гарантировать британским компаниям доступ на европейские рынки, пока финансовое регулирование Великобритании согласуется с европейскими нормами.

20 сентября лидеры ЕС отклонили план Мэй по выходу Великобритании из союза. В середине октября председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидерам ЕС нужно быть готовыми к тому, что Британия выйдет из союза без достижения сделки с Брюсселем.